NYT: США тайно провели около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив
За последние три недели США тайно обеспечили проход около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей Центрального командования американских вооруженных сил.
Чтобы минимизировать риск обнаружения со стороны Ирана, большинство судов следовали с отключенными транспондерами. По данным издания, США не сопровождали корабли напрямую, а лишь координировали их движение. В среднем под руководством Вашингтона через пролив проходит около трех судов в день. До начала конфликта этот стратегический маршрут ежедневно использовали более 100 кораблей.
Суда выбирают маршрут поближе к побережью Омана. В то же время, как отмечает газета, значительная часть коммерческого судоходства по‑прежнему находится в территориальных водах Ирана. Этот факт может указывать на то, что согласование маршрутов проходит и с Тегераном в том числе.
Читайте также: