Норвежские военные занялись планированием переговоров с Россией

14 мая 2026, 02:05

Норвегия планирует провести с РФ переговоры по стабильности в Арктике по линии военных

Норвегия планирует провести с Россией переговоры по линии военных, связанные с вопросом стабильности в Арктическом регионе. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь штаба вооруженных сил (ВС) королевства Руне Хаарстад.





Встречи запланированы как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Хаарстад подчеркнул, что обеспечение безопасности норвежского и российского персонала на Крайнем Севере помогает сохранять стабильность во всем регионе.



Военные Норвегии поддерживают диалог с РФ, несмотря на минимизацию контактов — страны уделяют приоритетное внимание контактам по темам, которые согласны обсуждать. Ежегодно проходят совещания с пограничным управлением ФСБ по западному арктическому району, действует незасекреченная прямая линия связи с командующим Северным флотом России.



«Также проводятся встречи на стратегическом уровне в соответствии с двусторонним договором об инцидентах на море. Цель состоит в том, чтобы повысить безопасность нашего персонала и судов при их нахождении в непосредственной близости друг от друга», — пояснил в беседе с «Известиями» Хаарстад.