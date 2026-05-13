Стало известно, почему алкоголь может довести до убийства
Психолог Жданова: алкоголь может стать спусковым крючком для убийства
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что в нетрезвом состоянии мозг становится крайне восприимчив к конфликтам и старым обидам.
«Алкоголь может довести до убийства. Когда происходит сильнейшая интоксикация, мозг начинает работать по-другому. Впоследствии человек может даже не вспомнить, что он сделал под воздействием психоактивных веществ», — заявила Жданова.Психолог добавила: в состоянии опьянения до 90% ссор происходит именно из-за давних травм и неразрешённых обид. Эксперт подчеркнула, что нетрезвый человек либо проваливается в сон, либо начинает всё крушить вокруг, так как уже не способен адекватно воспринимать реальность.