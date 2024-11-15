Новак назвал причину запрета на майнинг в нескольких регионах

Фото: iStock/NiseriN
Потребление электроэнергии во время майнинга полезно только в тех регионах, где есть свободные мощности, что приводит к равномерной загрузке генерации и удельному снижению затрат. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с РБК. Однако, по его словам, когда на майнинг уходят все свободные мощности, это лишает возможности подключать новых потребителей к электросетям.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что с 1 декабря 2024 по 15 марта 2025 года власти планируют ввести запрет на майнинг в части Иркутской области, Бурятии и Забайкалья, а после ежегодно вводить его во время больших нагрузок.
Новак отметил, что именно из-за этого началась работа по принятию нового закона о майнинге. На данный момент, по его мнению, нужно, чтобы в регионах с возможной нехваткой электричества, можно было ограничивать майнинг и подключать новые соцобъекты.
Читайте также:
Путин: фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в регионах
В России планируют ужесточить контроль за майнингом в жилых помещениях
В РФ по инициативе ФАС могут ограничить объем потребления населением электроэнергии
«Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией. В первую очередь речь об Иркутской области и Бурятии, где всегда был резерв мощности. Нагрузка майнинга, по экспертным оценкам, в этих регионах достигает порядка 2000 МВт», — пояснил вице-премьер.
Новак отметил, что именно из-за этого началась работа по принятию нового закона о майнинге. На данный момент, по его мнению, нужно, чтобы в регионах с возможной нехваткой электричества, можно было ограничивать майнинг и подключать новые соцобъекты.
«В ноябре мы приняли нормативно правовое регулирование. А такие регионы, как Иркутская область, ее южная часть, Бурятия, Забайкалье и так далее планируем внести в список, где майнинг запрещен. Потому что там нет сейчас свободных мощностей, чтобы иметь возможность подключать новых потребителей», — добавил он.Вице-премьер уточнил, что до этого власти хотели создать специальные зоны, где будет разрешен майнинг, но после передумали в пользу точечных ограничений в регионах с нехваткой энергии.
Читайте также:
Путин: фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в регионах
В России планируют ужесточить контроль за майнингом в жилых помещениях
В РФ по инициативе ФАС могут ограничить объем потребления населением электроэнергии
Данил Пономарев