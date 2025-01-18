Новые власти Сирии запретили импорт товаров из Израиля, Ирана и России

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Новые сирийские власти запретили ввоз товаров из России, Израиля и Ирана. Кроме того, запрещен въезд в Сирию гражданам последних двух стран.
Об этом сообщает Al Araby со ссылкой на министерство финансов арабского государства. В публикации указано, что ведомство объявило о запрете ввоза в страну товаров, произведённых в России, Израиле и Иране, накануне, 17 января. Сотрудникам контрольно-пропускных пунктов на границе страны даны полномочия не допустить въезд в Сирию израильтян и иранцев.
Данную информацию подтверждает Главное управление сухопутных и морских портов Сирии и аэропорт в Дамаске. Все товары из указанных стран будут подлежать конфискации. Издание уточняет, что запрет на ввоз товаров из Израиля действует в Сирии уже много лет.
Напомним, в ноябре 2024 года в Сирии произошел государственный переворот, в результате которого президент Сирии Башар Асад лишился власти покинул страну.
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Данную информацию подтверждает Главное управление сухопутных и морских портов Сирии и аэропорт в Дамаске. Все товары из указанных стран будут подлежать конфискации. Издание уточняет, что запрет на ввоз товаров из Израиля действует в Сирии уже много лет.
Напомним, в ноябре 2024 года в Сирии произошел государственный переворот, в результате которого президент Сирии Башар Асад лишился власти покинул страну.
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Александр Бойцов