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Жену Асада подозревают в работе на британскую разведку

Асма Асад (фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин)

Асма Асад (фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин)

Супругу экс-президента Сирии Башара Асада Асму Асад подозревают в работе на британскую разведку. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Отмечается, что сирийский оппозиционный журналист Низар Наюф опубликовал документы, которые якобы подтверждают работу Асад на британскую разведку. В них указано, что ещё до замужества она получила работу в лондонском отделении американского банка JP Morgan, которую ей обеспечила сотрудница MI6 Элиза Боулер.

При этом, власти Сирии могли знать о связях Асмы, и именно поэтому тогдашний президент страны Хафез Асад выступал против женитьбы своего сына Башара на ней.



Также уточняется, что за самим Асадом внимательно следили во время его обучения в Лондоне.

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#страны
США и Украина рассчитывали начать переговоры с Россией и в случае победы Харрис
09 января 2025, 14:25

Фото: iStock/sb2010

Администрация президента США Джо Байдена и власти Украины рассчитывали начать переговоры с Россией в первой половине 2025 года даже в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что Вашингтон и Киев рассчитывали на начало переговорного процесса в первой половине 2025 года. Причём, на его ход не должно было оказать влияние то, кто в итоге победит на президентских выборах в США.

Неназванные американский чиновники подчеркнули, что главной целью Белого дома до начала возможного урегулирования российско-украинского конфликта было «дальнейшее расширение» возможностей Киева на переговорах.

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#политика
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Песков прокомментировал планы Армении о вступлении в Евросоюз
Песков усомнился, что Армения может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС
09 января 2025, 13:35

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Армения вряд ли сможет одновременно состоять и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что, рассуждая чисто гипотетически, страна не может стать одновременно членом двух разных организаций. В частности потому, что в них разные капиталы, люди, таможенные пространства и зоны свободного перемещения товаров и услуг.

Песков отметил, что в настоящее время ещё трудно оценить значение возможного членства Армении в Евросоюзе, поскольку неясно, какие именно акценты будут у Еревана.

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#законопроект
#политика
#россия
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Боуз: Отставка ведущего специалиста Пентагона по Украине говорит о страхе США
09 января 2025, 12:31

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В Пентагоне ушла в отставку ведущий координатор поставок вооружений на Украину Лора Купер. Это говорит о нарастающем в США страхе в связи с очевидным провалом «украинского проекта».
Такое мнение высказал независимый ирландский журналист Чей Боуз. На отставку такого заметного специалиста американского военного ведомства по Украине он отреагировал довольно саркастически.

«Крысы бегут с тонущего корабля», — написал репортёр на своей странице в социальной сети Х.

Москва не раз заявляла, что западные поставки вооружений на Украину напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, препятствуют мирному урегулированию и являются «игрой с огнём». В Кремле считают, что накачивание Украины оружием и не даёт начаться мирному переговорному процессу.

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#конфликт
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#мнение
#поставки
#нато
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Зурабишвили объявила о продолжении выполнения «функций президента» в новом офисе
09 января 2025, 12:19

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили представила свой новый офис и заявила, что из него продолжит выполнять функции главы государства. Об этом заявила в ходе брифинга в Тбилиси.
Политик подчеркнула, что новый офис является продолжением дворца Орбелиани (резиденция президента Грузии).

По словам Зурабишвили, в нём есть «душа и дух», и там продолжится её работа с выполнением «функций президента».

Накануне сообщалось, что экс-глава Грузии стала стипендиатом имени Киссинджера в американском Институте Маккейна. На этом посту она воспользуется опытом политика и дипломата, которые помогут ей продвигать новые решения и реформы в Грузии.

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#саломе зурабишвили
#грузия
#политика
#президент
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Трамп-младший связал пожары в Калифорнии с неумеренной помощью Украине
09 января 2025, 12:11

Фото: istockphoto/ankarb

Сын избранного президента США Дональд Траамп-младший резко и нелицеприятно высказался об Украине. Он связал пожары в Калифорнии с неуместной и неумеренной помощью Киеву.
«О, посмотрите на это, а ведь пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине», — написал сын будущего хозяина Белого дома в своей социальной сети Х.

В 2022 году Лос-Анджелеса направил в Киев «лишнее пожарное оборудование», которое было совсем не лишним, особенно в нынешней ситуации. Илон Маск поделился постом Трампа-младшего и другими записями, критикующими отправку пожарного оборудования на Украину.

В Лос-Анджелесе бушуют пожары, уничтожившие фешенебельные виллы, десятки тысяч жителей эвакуированы. Одной из главным причин быстрого распространения огня считают неготовность местной пожарной службы к чрезвычайной ситуации: нехватку сотрудников и оборудования.

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#пожары
#оборудование
#дома
#киев
#илон маск
#сын
#служба
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В России могут ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП
09 января 2025, 11:42

Фото: istockphoto/DragonImages

В Государственную думу РФ внесён правительственный законопроект об уголовной ответственности за регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) на подставных лиц. Ранее такое наказание предусматривалось только для создателей фиктивных компаний.
Согласно законопроекту, как организаторам схем с фиктивными ИП, так и подставным физическим лицам будет грозить наказание в диапазоне от штрафов до трёх лет лишения свободы, сообщает «Коммерсант». Эксперты в целом поддерживают выдвинутую инициативу. Отмечается, что в последние годы широкое распространение получила практика регистрации фиктивных ИП на граждан за денежное вознаграждение. В дальнейшем эти ИП не имеют никакого отношения к предпринимательской деятельности, а используются для уклонения от налогов и обналичивания денежных средств.

В пояснительной записке к проекту правительство отмечает, что количество ИП в последние годы растёт в геометрической прогрессии. Они наделены аналогичными с юридическими лицами правами, но обладают рядом преимуществ в обращении с денежными средствами при их обналичивании. Поэтому реквизиты фиктивных ИП зачастую используются для незаконной деятельности и при совершении экономических преступлений.

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#правительство
#эксперты
#наказание
#отношения
#ип
#законопроект
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«Всегда были благодарны России»: глава Приднестровья рассказал о гумпомощи от Москвы
Красносельский: Россия оказывала гумпомощь Приднестровью поставками газа
09 января 2025, 11:15

Фото: iStock/rarrarorro

Россия оказывала гуманитарно-техническую помощь непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), осуществляя поставки газа. Об этом сообщил глава республики Вадим Красносельский в ходе заседания Совбеза.
Он подчеркнул, что российская сторона предложила использовать денежные средства за потребляемый газ для бюджета Приднестровья и для покрытия социальных обязательств. Имелся специальный газовый счёт, обеспечивающий исполнение обязательств перед жителями республики.

Красносельский отметил, что Россия решила оказывать гуманитарно-техническую помощь из-за деструктивной позиции Молдавии, которая сильно ограничивала бизнес в Приднестровье. В 2006 году Кишинёв нарушил меморандум 1997 года, предполагавший широкие возможности внешнеэкономического характера для Тирасполя. Тогда из-за действий молдавских властей разорились многие предприниматели, производства остановились, а Приднестровье столкнулось с падением ВВП.

Политик добавил, что дважды в месяц власти республики отправляют отчёты в ряд российских ведомств, которые касаются расходования средств гумпомощи, предоставляемой Москвой. Это открытый и публичный процесс, а средства направлялись на развитие Приднестровья.

В заключение Красносельский отметил, что республика всегда была благодарна России за предоставляемую помощь.

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#приднестровье
#россия
#гуманитарная помощь
#политика
#газ
#поставки
#бюджет
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Советники Трампа предупредили Данию о серьёзности намерений по Гренландии
09 января 2025, 10:46

Фото: iStock/murat4art

Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа предупредили чиновников Дании о серьёзности намерений политика по присоединению Гренландии к Штатам. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназванным датских официальных лиц.
Отмечается, что Трамп размышлял о покупке Гренландии ещё во время своего первого президентского срока. Однако в настоящее время ситуация «совершенно иная».

В Дании подчеркнули, что намерения избранного американского президента кажутся очень серьёзными.

В конце прошлого года Трамп объявил о необходимости взять Гренландию под контроль США. В ответ на это гренландский премьер-министр Мюте Эгеде заявил, что остров не продается.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Трамп пока не вступил в должность президента, поэтому его заявления не следует воспринимать серьёзно. Однако иначе они будут рассматриваться уже после его инаугурации, которая состоится 20 января.

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#сша
#дональд трамп
#гренландия
#политика
#дания
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Правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения к Евросоюзу
09 января 2025, 10:40

Фото: iStock/Wirestock

Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. Об этом сообщается в постановлении кабмина, проект которого представил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Отмечается, что законодательная инициатива прозападных сил была поддержана правительством Армении и в ближайшее время будет передана в установленном порядке аппарату Нацсобрания (парламента).

Мирзоян подчеркнул, что в последние несколько лет отношения между Арменией и Евросоюзом активно развивались. Страны ЕС оказали Еревану содействие в сфере безопасности, направив в страну наблюдателей, а также выразили готовность оказать помощь экономическому развитию.

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#армения
#евросоюз
#законопроект
#политика
#страны
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