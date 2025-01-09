Жену Асада подозревают в работе на британскую разведку

Асма Асад (фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин)
Супругу экс-президента Сирии Башара Асада Асму Асад подозревают в работе на британскую разведку. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Отмечается, что сирийский оппозиционный журналист Низар Наюф опубликовал документы, которые якобы подтверждают работу Асад на британскую разведку. В них указано, что ещё до замужества она получила работу в лондонском отделении американского банка JP Morgan, которую ей обеспечила сотрудница MI6 Элиза Боулер.
При этом, власти Сирии могли знать о связях Асмы, и именно поэтому тогдашний президент страны Хафез Асад выступал против женитьбы своего сына Башара на ней.
Также уточняется, что за самим Асадом внимательно следили во время его обучения в Лондоне.
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При этом, власти Сирии могли знать о связях Асмы, и именно поэтому тогдашний президент страны Хафез Асад выступал против женитьбы своего сына Башара на ней.
Также уточняется, что за самим Асадом внимательно следили во время его обучения в Лондоне.
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Анастасия Чинкова