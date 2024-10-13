Если делегация из России примет участие во втором возможном саммите мира по украинскому конфликту, то лидер киевского режима Владимир Зеленский получит от России новую карту Украины. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х.
«Гораздо более вероятным представляется то, что Россия представит на втором саммите диктатору Зеленскому и его «штабу» новую карту Украины», — написал Боуз.
Ранее Киев планировал организовать второй саммит до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Украинская сторона допускала участие России, но конференцию отменили. После Зеленский снова поднял эту тему. Во время визита во Францию президент Украины заявил, что подготовка продолжается, и саммит должен пройти ноябре.
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Лия Мурадьян