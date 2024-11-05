Северная Корея запустила баллистическую ракету в преддверии выборов в США

На территории Курской области размещены 10 тысяч солдат из КНДР, в скором времени они смогут участвовать в боевых действиях. О переброске северокорейских военнослужащих заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе регулярной пресс-конференции для журналистов, передает ТАСС.