Северная Корея запустила баллистическую ракету в преддверии выборов в США

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По сообщениям японской береговой охраны, КНДР вновь произвела запуск ракеты, которая, по предварительным данным, может быть баллистической.
В настоящий момент данных о точном типе ракеты не поступало, но известно, что она находится в полете уже более 10 минут, что указывает на дальность и возможную сложность данного запуска.
Последний раз Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19» всего несколько дней назад, 1 ноября.
Каждый запуск со стороны КНДР рассматривается как серьезная угроза для стабильности в регионе и безопасности международного судоходства.
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Последний раз Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19» всего несколько дней назад, 1 ноября.
Каждый запуск со стороны КНДР рассматривается как серьезная угроза для стабильности в регионе и безопасности международного судоходства.
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Мария Моисеева