Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против РФ

Фото: iStock/syahrir maulana
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, направленный на 52 физических и юридических лица. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
По информации РИА Новости уточняется, что новый пакет санкций включает 27 физических и 25 юридических лиц. В список вошли компании, связанные с экспортом российских энергоносителей, а также высокопоставленные военные Северной Кореи, которых обвиняют в поддержке Москвы.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности его страны блокировать новые антироссийские санкции ЕС. В то же время британский премьер Кир Стармер призвал лидеров G7 усилить давление на Россию через экономические ограничения и военную помощь Украине.
Читайте также:
Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ и еще больше приблизился к Гретцки
Жуткие побои, три неудачных брака и аборт: как сейчас живет Екатерина Волкова и ее дети от Эдуарда Лимонова
Трамп поздравил консерваторов блока ХДС/ХСС с победой на выборах в ФРГ
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности его страны блокировать новые антироссийские санкции ЕС. В то же время британский премьер Кир Стармер призвал лидеров G7 усилить давление на Россию через экономические ограничения и военную помощь Украине.
Читайте также:
Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ и еще больше приблизился к Гретцки
Жуткие побои, три неудачных брака и аборт: как сейчас живет Екатерина Волкова и ее дети от Эдуарда Лимонова
Трамп поздравил консерваторов блока ХДС/ХСС с победой на выборах в ФРГ
Мария Моисеева