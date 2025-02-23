Жуткие побои, три неудачных брака и аборт: как сейчас живет Екатерина Волкова и ее дети от Эдуарда Лимонова

Екатерина Волкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На момент знакомства с писателем, политиком и мастером эпатажа Эдуардом Лимоновым Екатерине Волковой было слегка за тридцать. За плечами у него было четыре брака, а актриса, неоднократно побывав замужем, воспитывала дочь.
О том, как живет Екатерина Волкова сегодня и что известно о ее личной жизни — в материале «Радио 1».
Екатерина Волкова родилась 16 марта 1974 года. Большую часть детства она провела в Тольятти. Отец будущей актрисы рано ушел из семьи, однако когда в преклонном возрасте он тяжело заболел и остался один, то мать Волковой приняла мужчину назад и заботилась о нем.
С юных лет Екатерину тянуло к искусству, ее кумиром была Алла Пугачева. Она пела в хоре, играла на фортепиано и планировала стать дирижером. В 1994 году Волкова поступила в студию при тольяттинском театре «Колесо»; в театре её многому научил первый наставник, народный артист России, главный режиссёр Глеб Дроздов. Через год Екатерина поступила в Ярославский театральный институт на курс профессора Вячеслава Шалимова, а в 1997 году перевелась в ГИТИС.
Своего первого мужа артистка встретила в 16 лет. Алексей работал механиком на заводе, как и многие в то время, оказался близко к криминальному миру. В браке родилась дочь Валерия.
Непростой характер мужа, его протесты против стремления Екатерины стать актрисой и сильнейшие побои, в результате которых она оказалась в реанимации, разрушили семью. Пара развелась, а Волкова вместе с дочерью переехала в Москву.
Талантливую и эффектную студентку сразу взяли в Ленком, и она начала получать ведущие роли и сниматься в кино. Вскоре у Екатерины начались отношения с режиссером Эдуардом Бояковым. По просьбе любимого человека она даже решилась прервать беременность от него, но спустя время узнала, что режиссер изменяет ей с подругой Ксенией Раппопорт.
Затем актриса познакомилась с продюсером Сергеем Члиянц, за которого вышла замуж. Союз продлился недолго, пара разошлась из-за непреодолимых разногласий.
Проблемы в личной жизни Екатерины стали отрицательно сказываться на ее самочувствии. По совету бывшего избранника, артистка начала читать произведения Эдуарда Лимонова, и в глубине души, уже влюбилась в ход мыслей этого человека.
Спустя небольшой промежуток времени на одном из мероприятий актриса познакомилась с политиком лично. Отношения пары начались очень стремительно и помехой им не стала даже разница в возрасте в 30 лет. Под влиянием возлюбленного, Волкова стала интересоваться политикой, посещала митинги и даже побрилась наголо. Она была на седьмом месяце беременности, когда вышла замуж за Лимонова. В 2006 году на свет появился сын писателя Богдан, а еще через пару лет дочь Александра.
Сначала супруги жили в квартире актрисы вместе с ее старшей дочерью Валерией. Однако крики собственного сына раздражали Лимонова, в результате он съехал от супруги и сына. Любые просьбы Екатерины о материальной помощи политик игнорировал, называя ее «мещанкой». Постепенно становилось все яснее, что роль отца Лимонову чужда, и его куда сильнее интересует будущее человечества. Поведение супруга артистка даже оправдывала, называя себя провокатором, ведьмой, которая требовала от мужа жертв ради детей и семьи.
До рождения общей дочери оставалось несколько месяцев, когда пара развелась.
В 2020 году в возрасте 77 лет политик покинул этот мир. В последние дни жизни, когда онкология давала о себе знать все сильнее, писатель почти не виделся с детьми, чтобы они не вспоминали его больным и слабым.
Сегодня Екатерина Волкова продолжает выходить на сцену, активно снимается в кино и воспитывает детей. Крест на своей личной жизни артистка не поставила и даже несколько лет жила в гражданском браке с бизнесменом Василием Дюжевым. При этом она всегда говорила, что такого же глубокого и интересного человека как бывший муж пока не встретила.
Примечательно, что уже несколько лет младшие сын и дочь живут в отдельной квартире, которую им подарила мать. По мнению Волковой, так проще справиться с переходным возрастом и обрести независимость. Екатерина уверена, что ее сын очень похож на своего отца. Всем своим детям и двум внукам артистка активно помогает.
Старшая дочь Волковой, Валерия, уже несколько лет живет в Германии, получила образовании в Марбургском университете, проводит сеансы психотерапии через танцы. В 2022 году у нее родился сын Тимофей.
Сын Богдан учился в школе с углубленным изучением английского, где получает образование и младшая дочь Александра. Младшие дети носят настоящую фамилию своего отца Савенко.
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Биография Екатерины Волковой
Екатерина Волкова родилась 16 марта 1974 года. Большую часть детства она провела в Тольятти. Отец будущей актрисы рано ушел из семьи, однако когда в преклонном возрасте он тяжело заболел и остался один, то мать Волковой приняла мужчину назад и заботилась о нем.
С юных лет Екатерину тянуло к искусству, ее кумиром была Алла Пугачева. Она пела в хоре, играла на фортепиано и планировала стать дирижером. В 1994 году Волкова поступила в студию при тольяттинском театре «Колесо»; в театре её многому научил первый наставник, народный артист России, главный режиссёр Глеб Дроздов. Через год Екатерина поступила в Ярославский театральный институт на курс профессора Вячеслава Шалимова, а в 1997 году перевелась в ГИТИС.
Своего первого мужа артистка встретила в 16 лет. Алексей работал механиком на заводе, как и многие в то время, оказался близко к криминальному миру. В браке родилась дочь Валерия.
Непростой характер мужа, его протесты против стремления Екатерины стать актрисой и сильнейшие побои, в результате которых она оказалась в реанимации, разрушили семью. Пара развелась, а Волкова вместе с дочерью переехала в Москву.
Талантливую и эффектную студентку сразу взяли в Ленком, и она начала получать ведущие роли и сниматься в кино. Вскоре у Екатерины начались отношения с режиссером Эдуардом Бояковым. По просьбе любимого человека она даже решилась прервать беременность от него, но спустя время узнала, что режиссер изменяет ей с подругой Ксенией Раппопорт.
Затем актриса познакомилась с продюсером Сергеем Члиянц, за которого вышла замуж. Союз продлился недолго, пара разошлась из-за непреодолимых разногласий.
О таких разных супругах
Проблемы в личной жизни Екатерины стали отрицательно сказываться на ее самочувствии. По совету бывшего избранника, артистка начала читать произведения Эдуарда Лимонова, и в глубине души, уже влюбилась в ход мыслей этого человека.
Спустя небольшой промежуток времени на одном из мероприятий актриса познакомилась с политиком лично. Отношения пары начались очень стремительно и помехой им не стала даже разница в возрасте в 30 лет. Под влиянием возлюбленного, Волкова стала интересоваться политикой, посещала митинги и даже побрилась наголо. Она была на седьмом месяце беременности, когда вышла замуж за Лимонова. В 2006 году на свет появился сын писателя Богдан, а еще через пару лет дочь Александра.
Эдуард Лимонов с Екатериной Волковой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сначала супруги жили в квартире актрисы вместе с ее старшей дочерью Валерией. Однако крики собственного сына раздражали Лимонова, в результате он съехал от супруги и сына. Любые просьбы Екатерины о материальной помощи политик игнорировал, называя ее «мещанкой». Постепенно становилось все яснее, что роль отца Лимонову чужда, и его куда сильнее интересует будущее человечества. Поведение супруга артистка даже оправдывала, называя себя провокатором, ведьмой, которая требовала от мужа жертв ради детей и семьи.
До рождения общей дочери оставалось несколько месяцев, когда пара развелась.
О жизни после и детях
В 2020 году в возрасте 77 лет политик покинул этот мир. В последние дни жизни, когда онкология давала о себе знать все сильнее, писатель почти не виделся с детьми, чтобы они не вспоминали его больным и слабым.
Сегодня Екатерина Волкова продолжает выходить на сцену, активно снимается в кино и воспитывает детей. Крест на своей личной жизни артистка не поставила и даже несколько лет жила в гражданском браке с бизнесменом Василием Дюжевым. При этом она всегда говорила, что такого же глубокого и интересного человека как бывший муж пока не встретила.
Примечательно, что уже несколько лет младшие сын и дочь живут в отдельной квартире, которую им подарила мать. По мнению Волковой, так проще справиться с переходным возрастом и обрести независимость. Екатерина уверена, что ее сын очень похож на своего отца. Всем своим детям и двум внукам артистка активно помогает.
Екатерина Волкова с семьей (Фото: Инстаграм* @volkovawolka)
Старшая дочь Волковой, Валерия, уже несколько лет живет в Германии, получила образовании в Марбургском университете, проводит сеансы психотерапии через танцы. В 2022 году у нее родился сын Тимофей.
Сын Богдан учился в школе с углубленным изучением английского, где получает образование и младшая дочь Александра. Младшие дети носят настоящую фамилию своего отца Савенко.
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