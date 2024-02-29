Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции

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Новая Зеландия ввела новые санкционные ограничения против России из-за украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел и торговли государства.
Отмечается, что ограничения коснулись 45 физлиц и 16 юрлиц, которые оказывают материальную или стратегическую поддержку России, позволяя тем самым уклоняться от санкций, или содействуют закупкам и передаче вооружений для ВС РФ.
Также власти Новой Зеландии ограничили цены на российскую нефть и на экспорт товаров в РФ и Белоруссию через третьи страны.
Российские власти неоднократно подчёркивали, что санкции против РФ не оказывают сильного негативного влияния на экономику страны.
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Анастасия Чинкова