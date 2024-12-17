Новые графики отключения света на Украине ​дали сбой и вызвали хаос

Новые графики отключения света на Украине, которые вступили в силу 16 декабря, вызвали хаос уже в первый день. Как пишет издание «Страна.ua», во многих городах и населенных пунктах электроэнергию отключали неравномерно и не по расписанию.
Жители массово жалуются на сбои: одни вынуждены сидеть без света дольше положенного времени, а другие вовсе не попадают под отключения. Особенно возмущает новое деление на подгруппы и дополнительное время на подачу электричества, которое только ухудшило ситуацию.
Некоторые пользователи остались без света «за двоих», в то время как соседние дома избежали перебоев. Нововведение вместо порядка привнесло лишь дополнительную путаницу и недовольство среди населения.
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«Уже в первый день жизни по новым графикам во многих населенных пунктах, включая крупные города, все пошло наперекосяк», — возмутились журналисты.
Некоторые пользователи остались без света «за двоих», в то время как соседние дома избежали перебоев. Нововведение вместо порядка привнесло лишь дополнительную путаницу и недовольство среди населения.
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Мария Моисеева