Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по завершению конфликта на Украине

Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, которая прошла в его резиденции Мар-а-Лаго.
Политик призвал готовиться к сделке как Зеленского, так и президента России Владимира Путина.
Трамп планирует добиться мира на Украине до своей инаугурации, которая назначена на 20 января 2025 года.
Также избранный глава государства подчеркнул, что уже делает всё возможное для завершения конфликта. Он добавил, что Киев якобы выразил стремление достичь мира.
Кроме того, политик добавил, что США не следовало давать разрешение Украине на использование дальнобойного оружия для обстрела территории России.
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Трамп планирует добиться мира на Украине до своей инаугурации, которая назначена на 20 января 2025 года.
Также избранный глава государства подчеркнул, что уже делает всё возможное для завершения конфликта. Он добавил, что Киев якобы выразил стремление достичь мира.
Кроме того, политик добавил, что США не следовало давать разрешение Украине на использование дальнобойного оружия для обстрела территории России.
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Анастасия Чинкова