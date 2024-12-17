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«Бесноватые»: Захарова жестко осадила Киев за отказ от перемирия под Рождество

​Захарова: для Киева рождественское перемирие аморально, потому что ​там бесноватые
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой отказа украинского правительства от предложения о рождественском перемирии, озвученного Венгрией. Захарова обратила внимание на то, что Киев назвал эту инициативу «аморальными манипуляциями».
Она высказалась по этому поводу в своём Telegram-канале, задавшись вопросом, почему крупные западные СМИ, такие как немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle*, не упоминают о решении украинского руководства.

Дипломат указала, что подобные действия демонстрируют нежелание Киева идти на мир даже в такие значимые периоды, как Рождество. Она подчеркнула, что поведение украинского правительства вызывает вопросы не только о его готовности к диалогу, но и о моральных основаниях для подобного отказа.



«А когда иноагенты из немецкого DW* напишут, что украинский МИД отказался от перемирия? Видимо, никогда — они ведь только фейки быстро стряпают. Кстати, знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», — написала официальный представитель МИД РФ.
По мнению Захаровой, отказ от перемирия с РФ свидетельствует о крайней радикализации позиции Киева.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Небензя также обвинил Киев в отказе от мирного решения конфликта.

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*признана в РФ СМИ-иноагентом
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Белым дом рассказал о роли Трампа в ударах ATACMS по России
Белый дом: Байден разрешил удары ВСУ ракетами ATACMS вглубь РФ до выборов в США
17 декабря 2024, 02:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Администрация Джо Байдена решила позволить Вооружённым силам Украины использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории вглубь России ещё до выборов 5 ноября. Это решение не согласовывалось и не обсуждалось с избранным президентом Дональном Трампом.
«Могу только вам сказать, что решение об ATACMS было принято до выборов, до того, как у нас появился результат», — рассказал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, уточняя, что Трамп не причастен к позволению силам Украины запустить ATACMS вгрубь РФ.
После выборов администрация Байдена попыталась объяснить новому главе государства, каким образом принималось это решение и какие причины за ним стояли. Кирби подчеркнул, что Белый дом заранее определился с использованием дальнобойных ракет и поставил это в приоритет задолго до итогов голосования.

Подобные действия вызывают вопросы о передаче полномочий и отсутствии консультаций между администрациями в критически важных вопросах, касающихся внешней политики и национальной безопасности.

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Россиянам рассказали о новых ракетах РФ, равных по эффективности «Орешнику»
Каракаев: в скором времени в РФ появятся мощные аналоги «Орешника»
17 декабря 2024, 01:32

Фото: iStock/vadimrysev

Россия завершает разработку новых ракетных комплексов, способных эффективно обходить противоракетную оборону столь же эффективно, как это делает «Орешник». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал в интервью «Красной звезде» подробности о скором создании мощнейшего вооружения.
Среди уже существующих разработок он выделил гиперзвуковой блок «Авангард» и комплекс «Орешник», которые известны своей практически полной неуязвимостью для современных систем ПВО. Эти комплексы подтверждают лидерство России в области стратегического вооружения.

Каракаев отметил, что в ближайшее время появится новая линейка ракет, сопоставимых по возможностям с «Орешником». Конкретные характеристики пока остаются засекреченными, но их эффективность, по словам генерала, не вызывает сомнений.

Заявление прозвучало накануне Дня Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря. Праздник подчёркивает ключевую роль РВСН в обеспечении безопасности страны, а также демонстрирует постоянное развитие оборонных технологий.

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Трамп высказался о возможных уступках Украины по территориальному вопросу
Трамп ​позже ответит на вопрос о возможных уступках Украиной территорий для РФ
17 декабря 2024, 00:50

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент США Дональд Трамп в эфире Fox News прокомментировал возможные территориальные уступки Украины. На вопрос о том, должна ли Украина уступить часть своих земель России, Трамп ответил, что сможет дать точный ответ только после первых встреч с лидерами обеих стран.
Он подчеркнул, что территориям, которые перешли под контроль России, нанесён значительный ущерб, и возвращение жителей туда может быть проблематичным.

«Там нет ни одного здания и люди не вернутся туда», — отметил Трамп.
Ранее «Радио 1» передавало, что Небензя обвинил Киев в отказе от движения к мирному решению конфликта.

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#россия
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Небензя обвинил Киев в отказе от мирного решения конфликта
Небензя: Киев не желает двигаться к мирному урегулированию
17 декабря 2024, 00:10

Фото: iStock/Diy13

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом ситуации на Украине, заявил, что Киев вновь продемонстрировал нежелание двигаться к миру. Он отметил, что украинские власти отвергли предложение Венгрии о рождественском перемирии и обмене пленными.
Россия передала список для обмена пленными в тот же день, когда была предложена мирная инициатива. Он включал свыше 600 украинских военнослужащих, находящихся в России более года.

Однако украинское руководство отвергло инициативу, что, по словам Небензи, подчёркивает их нежелание идти на компромисс даже в праздничный период.

«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — передает слова Небензя ТАСС.
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Украина поставила на вооружение лазерное оружие, утверждают в ВСУ
Сухаревский: Украина стала пятой страной, имеющей на вооружении лазерное оружие
16 декабря 2024, 19:16

Фото: iStock/by-studio

Украина стала пятой страной в мире, которая имеет на вооружении лазерное оружие. Такое заявление сделал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский. Его слова приводит украинское издание «Фокус».
«У Украины есть лазерное оружие под названием "Трезубец". Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер», — заявил Сухаревский.

По его словам, украинское лазерное оружие способно сбивать самолеты на высоте более двух км. Сухаревский отметил, что лазер есть и «действительно работает». А в настоящее проводится работа по масштабированию и усилению этого оружия.

Также Сухаревский добавил, что ВСУ начали применять дроны-«матки», которые заносят ударные FPV на 70 км для ударов по российским территориям, выступая при этом ретрансляторами.

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#самолёты
#оружие
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Причастный к ракетным ударам по Луганску Фисун приговорён к тюремному сроку
16 декабря 2024, 19:14

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил 20-летнего гражданина Украины Данила Фисуна к 17 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Была доказана его причастность к нанесении ударов по Луганску ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.
Об этом РИА Новости рассказала старший помощник прокурора республики Елена Усачёва. В мае прошлого года ВСУ нанесли удар по столице республики с использованием двух крылатых ракет Storm Shadow и ракеты противодействия ПВО ADM-160B MALD. В результате атаки ранения получили шестеро детей, были повреждены здания административного назначения и шесть жилых домов.

Судом и следствием было установлено, что Фисун в мае и апреле 2023 года добровольно собирал данные о местах базирования и перемещениях российских войск и систем ПВО на территории ЛНР. Собранную информацию он посредством интернет-мессенджера передавал украинским спецслужбам. Впоследствии эти сведения могли быть использованы ВСУ.

Шпион получил 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Таким образом, суд согласился с позицией государственного обвинения, заключила Елена Усачёва.

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#пво
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Порошенко*: В последнее время власти Киева перестали использовать слово «победа»
16 декабря 2024, 18:49

Пётр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

В последнее время украинские власти изменили риторику, говоря о конфликте с Россией. И военные, и чиновники практически перестали употреблять слово «победа» в разговорах на эту тему.
На такую особенность обратил внимание бывший президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко*.

«В течение последних трех недель слово "победа" исчезло из речевого обихода властей», — написал бывший глава соседней страны.

Политик и бизнесмен также отметил, что по забавному совпадению это произошло сразу после того, как нелегитимный президент Зеленский представил свой так называемый «план победы». По словам Порошенко*, теперь речь идёт лишь о заморозке конфликта и поиске формулы мира.

«Власть, народ и государство, не верящие в свою победу, обречены на поражение», — заявил экс-президент Украины.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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#украина
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ВС РФ ликвидировали 350 боевиков ВСУ на огнеупорном заводе в Часов Яре
16 декабря 2024, 18:44

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские десантники ликвидировали 350 из 700 боевиков ВСУ, окружённых в районе огнеупорного завода в Часов Яре, до этого всем им предлагали сдаться в плен. Об этом сообщает Mash.
Издание пишет, что выжившие боевики сбежали к стадиону и зданию горсовета. Из радиоперехватов удалось выяснить, что большинством выживших являются иностранные наёмники, которые оперативно покинули занимаемые позиции при приближении российских бойцов.

Сейчас они пытаются удержать оборону на западе города, пока военные теробороны роют окопы в Дружковке в 20 км от Часов Яра. По этим позициям активно работает артиллерия, уничтожая строительную технику бригад ВСУ.

Тем временем армия России удерживает все подступы в южной части города, а на севере российские силы смогли продвинуться на 900 метров. Активнее всего в штурме завода участвовали десантники из 98-й воздушно-десантной дивизии.

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Супруги из ДНР рассказали о зверствах ВСУ и своем спасении
16 декабря 2024, 18:33

Фото: iStock/Jakub Laichter

Супруги Игорь и Мария из Михайловки в ДНР рассказали о зверствах ВСУ и том, как им удалось спастись. Семья пережила многочисленные обстрелы, Мария получила тяжелое ранение, и в сентябре 2024 года они все же смогли покинуть село и встретить российских военных.
«Когда ВСУ поняли, что теряют Михайловку, как будто решили выместить все зло на гражданских. <…> Нам прямо сказали украинские солдаты, не стесняясь: «Спалим ваше село, когда будем уходить». И они так и сделали — сначала уничтожили его, а потом сожгли дотла. Использовали все, что было в их распоряжении: дроны «Баба-яга», минометы, танки, Bradley. Стерли село с лица земли», — рассказал Игорь в беседе с RT.
Тем временем глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что под контролем ВСУ осталось около 25-30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а ЛНР и вовсе менее 1%. Министр подчеркнул, что за 2024 год российские военные смогли освободить от украинских боевиков 4,5 тысячи квадратных километров, сообщает Общественная Служба Новостей.

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