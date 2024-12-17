«Бесноватые»: Захарова жестко осадила Киев за отказ от перемирия под Рождество

Избранный президент США Дональд Трамп в эфире Fox News прокомментировал возможные территориальные уступки Украины. На вопрос о том, должна ли Украина уступить часть своих земель России, Трамп ответил, что сможет дать точный ответ только после первых встреч с лидерами обеих стран.