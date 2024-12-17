Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой отказа украинского правительства от предложения о рождественском перемирии, озвученного Венгрией. Захарова обратила внимание на то, что Киев назвал эту инициативу «аморальными манипуляциями».
Она высказалась по этому поводу в своём Telegram-канале, задавшись вопросом, почему крупные западные СМИ, такие как немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle*, не упоминают о решении украинского руководства.
Дипломат указала, что подобные действия демонстрируют нежелание Киева идти на мир даже в такие значимые периоды, как Рождество. Она подчеркнула, что поведение украинского правительства вызывает вопросы не только о его готовности к диалогу, но и о моральных основаниях для подобного отказа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Небензя также обвинил Киев в отказе от мирного решения конфликта.
Читайте также:
Россиянам рассказали о новых ракетах РФ, равных по эффективности «Орешнику»
Выяснили, сколько золота осталось в Сирии после ухода Асада
Убийца зарезал полицейского с женой в Краснодарском крае, затем пытался сжечь трупы
*признана в РФ СМИ-иноагентом
Дипломат указала, что подобные действия демонстрируют нежелание Киева идти на мир даже в такие значимые периоды, как Рождество. Она подчеркнула, что поведение украинского правительства вызывает вопросы не только о его готовности к диалогу, но и о моральных основаниях для подобного отказа.
«А когда иноагенты из немецкого DW* напишут, что украинский МИД отказался от перемирия? Видимо, никогда — они ведь только фейки быстро стряпают. Кстати, знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», — написала официальный представитель МИД РФ.По мнению Захаровой, отказ от перемирия с РФ свидетельствует о крайней радикализации позиции Киева.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Небензя также обвинил Киев в отказе от мирного решения конфликта.
Читайте также:
Россиянам рассказали о новых ракетах РФ, равных по эффективности «Орешнику»
Выяснили, сколько золота осталось в Сирии после ухода Асада
Убийца зарезал полицейского с женой в Краснодарском крае, затем пытался сжечь трупы
*признана в РФ СМИ-иноагентом
Мария Моисеева