Партия «Яблоко» передумала выдвигать своего кандидата на выборы президента

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Григорий Явлинский не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».
Ранее сообщалось, что инициативная группа партии начала собирать подписи за выдвижение на президентские выборы председателя Федерального политического комитета партии Григория Явлинского. Необходимо было набрать 10 миллионов подписей.
Однако сейчас стало известно, что политик отказался от участия в выборах президента.
Также в пресс-службе отметили, что не имеют точных данных о количестве собранных подписей, но с уверенностью заявили, что их число уже достигло 1 миллиона 300 тысяч.
При этом, несмотря на решение Явлинского, сбор подписей продолжится. В партии пояснили, что им занималась инициативная группа, поэтому, если подписи продолжат поступать, их будут принимать.
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Однако сейчас стало известно, что политик отказался от участия в выборах президента.
При этом, несмотря на решение Явлинского, сбор подписей продолжится. В партии пояснили, что им занималась инициативная группа, поэтому, если подписи продолжат поступать, их будут принимать.
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Анастасия Чинкова