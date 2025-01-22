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Новые сирийские власти ведут переговоры с Москвой о судьбе военных баз России

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой по поводу дальнейшего будущего российских военных баз на территории страны. Об этом сообщил новый глава военного ведомства арабской республики Мархаф Абу Касра.


В интервью телеканалу Al-Araby он пояснил, что окончательный формат пока неизвестен. Дело в том, что министерство обороны до сих пор не получило от канцелярии президента прямых указаний относительно продолжения сотрудничества с российской. Тем не менее, по словам Абу Касра, контакты с Москвой осуществляются на уровне канцелярии президента при содействии министерства иностранных дел Сирии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказывал мнение, что условия дальнейшей работы российских военных баз в Сирии, их содержания и обеспечения могли бы стать темой предметных переговоров с новым руководством страны, пришедшим к власти после падения режима Башара Асада.

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Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США
Захарова заявила, что запрет США* на флаги ЛГБТ поставил в неловкое положение ЕС
22 января 2025, 18:58

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ*, поставил в неловкое положение страны ЕС. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По мнению дипломата, посольства Европейского союза остались один на один с созданными проблемами. Захарова также напомнила, что еще два дня назад против государств, которые не разрешали загранучреждениям Соединенных Штатов заниматься пропагандой движения, Вашингтон вводил санкции.

Напомним, во вторник, 21 января, американский лидер Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов.

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*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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Стало известно, как отразится на курсе рубля приход Трампа к власти
Финансист Беляев: приход Трампа к власти не отразится на курсе рубля
22 января 2025, 17:21

Фото: iStock/SSV-Photo

Вступление президента США Дональда Трампа в свою должность напрямую никак не отразится на курсе рубля или других валют по отношению к доллару, все зависит только от экономической политики американского лидера. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, доллар может окрепнуть при индустриализации и повышением эффективности экономики США.
«Что касается пары рубль — доллар, то курс зависит не только от позиции самого доллара как такового, но и от позиции рубля, потому что мы сравниваем две валюты. Чтобы рубль не терял свои позиции по отношению к доллару, нужно заниматься тем же в отношении российской экономики», — пояснил финансист в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем сенатор Алексей Пушков обратился к команде Трампа и сообщил, где хранится ключ к разрешению конфликта на Украине. По его мнению, американцам следует искать его не в Брюсселе, Лондоне или Киеве, а в Москве, сообщают argumenti.ru. Он также подчеркнул, что формула мира должна отвечать интересам безопасности России.
«Попытки обойти эти интересы или пойти по пути давления на Россию оставят Трампа с нерешенной проблемой и сделают его наследником политики Байдена, крайне опасной и бесперспективной», — отметил Пушков.
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МИД Белоруссии назвал проект решения ЕС по выборам вмешательством в дела страны
22 января 2025, 15:17

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Готовящаяся резолюция Евросоюза, заранее осуждающая выборы президента в Белоруссии, является грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенной страны. Соответствующее заявление Европарламента прокомментировал официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.
Его цитирует телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». По словам спикера МИД Республики Беларусь, в распоряжении ведомства оказался проект заявления Европейской службы внешних действий, которое планируется выпустить сразу после выборов.

«Выборы только начались, а там уже все осуждено и не признано», — заявил дипломат.

Глаз подчеркнул, что данная резолюция является проявлением грубого вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попирает все ключевые нормы положения международного права.

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В Электростали ввели в эксплуатацию жилой комплекс «Яркий»
22 января 2025, 15:16

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В городском округе Электросталь в эксплуатацию введён жилой комплекс «Яркий». Соответствующее разрешение ООО СЗ «ПРАЙМ-МК» выдало Минжилполитики Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В 15-этажном доме площадью более 6,7 тыс. кв. м. расположено 112 квартир евроформата, в каждой – от одной до трёх комнат. Входные группы организованы с учётом безбарьерной среды. На придомовой территории предусмотрено 55 парковочных мест для автомобилей», – говорится в сообщении.
Уточняется, что ЖК «Яркий» расположен по адресу Рабочий пр., д. 8.

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«Нас ждет эпоха неопределенности»: финский президент Стубб о первых шагах Трампа
Глава Финляндии Стубб предрёк «эру неопределённости» с приходом к власти Трампа
22 января 2025, 13:49

Фото: istockphoto/naumoid

Всему миру, и Европе — в частности, необходимо готовиться к предстоящей «эпохе неопределённости». Причина заключается в приходе Дональда Трампа к власти в Соединённых Штатах.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. В разговоре с финской государственной телерадиовещательной компанией Yle глава страны Суоми сказал, комментируя инаугурационную речь Трампа и его первые шаги, что привычные институты, нормы и правила вот-вот исчезнут.

По мнению Стубба, новые нормы будут представлять собой отход от традиционной системы поддержки международных институтов в сторону сделок и транзакций.

«Нам нужно подумать о том, как убедить Соединенные Штаты в том, что и их ценности и их интересы ведут их обратно к международному сотрудничеству», — добавил президент Финляндии.

Стремление Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине Стубб отметил, как положительную тенденцию. Финский лидер подчеркнул, что мир уже увидел прекращение огня в секторе Газа. По его мнению, Трамп не может позволить себе проиграть на Украине, поэтому он обязательно будет добиваться какого-то мирного соглашения. С точки зрения Стубба, это «хорошее направление».

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Стало известно, будет ли Трамп отменять санкции против России
Экономист Беляев: Трамп может отменить санкции против РФ из-за неэффективности
22 января 2025, 13:07

Фото: iStock/donfiore

Президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, потому что понимает их неэффективность. Об этом заявил экономист Михаил Беляев в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, американский лидер намерен поддерживать образ миротворца, потому перейдет от конфликтных санкций к более объективным тарифам.
«Трамп понимает, что прямой запрет в виде санкций не действует, потому что их можно обойти, а тарифы уже обойти достаточно трудно. Они ведут к удорожанию товара, а значит, снижению конкурентоспособности», — пояснил эксперт.
Беляев также подчеркнул, что американцы не будут действовать себе во вред и будут назначать тарифы только на те товары, которые им не нужны.

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Политолог раскрыл основную цель Трампа
Политолог Дудаков назвал возвращение величия США главным лейтмотивом Трампа
22 января 2025, 12:51

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Главным лейтмотивом инаугурации президента США Дональда Трампа стало возвращение американского величия. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков, добавив, что Штатам придется снимать часть армии из Европы, чтобы стабилизировать ситуацию на границе и бороться с наркокартелями.
«Ну, как мы видим, основной лейтмотив выступления Трампа — это возвращение американского величия. То есть он очень много критиковал то, что происходило при Байдене. Обещал откатить многие реформы, вернуться к политике двух гендеров, остановить все войны», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Тем временем депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал другую часть инаугурации Трампа — вскинутую руку Илона Маска во время выступления. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что в этом жесте не стоит искать какой-то подоплеки.
«Не стоит искать подоплеку и вешать нацистские ярлыки в эмоциональном порыве вскинувшего свою руку Илона Маска. Ведь он не был ранее замечен среди поклонников нацизма и никогда не поддерживал фашистскую идеологию. Надеюсь, что так будет и впредь», — поделился Шеремет.
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#трамп
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Во Франции назвали заявления Трампа «пинком под зад» Европе
Лекорню назвал слова Трампа «пинком под зад» для ЕС, чтобы задуматься об обороне
22 января 2025, 08:24

Фото: iStock/SurkovDimitri

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что «жесткие» слова президента США Дональда Трампа могут стать «пинком под зад» для европейских государств, чтобы заняться автономностью обороны ЕС. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, для Европы всегда существовало искушение «расположиться под американским ядерным зонтиком». Министр отметил, что Франция никогда не передавала свою безопасность в руки Штатов в отличие от других стран. Лекорню напомнил о Великобритании, силы ядерного сдерживания которой зависят от помощи Вашингтона.

Франция не будет обменивать свою военную безопасность на гамбургеры и, с другой стороны, на немецкие машины, заключил министр.

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#машины
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Трамп охарактеризовал Путина
Трамп назвал Путина умным из-за его отношения к Байдену
22 января 2025, 07:10

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина, назвав его умным.
«Он (Путин — ред.) не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — заявил Трамп.

Он уже не раз сообщал о своем намерении встретиться с российским президентом, чтобы обсудить решение конфликта на Украине. Встреча двух лидеров, по словам Трампа, может состояться уже очень скоро.

А пока он приостановил помощь Киеву на 90 дней. Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин считает, что американский президент сделал это для того, чтобы усилить давление на Европу, временно возложив украинский конфликт на ее плечи, а после потребовать от нее поднять расходы на оборону до 5% от ВВП.

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