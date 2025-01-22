Новые сирийские власти ведут переговоры с Москвой о судьбе военных баз России

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Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой по поводу дальнейшего будущего российских военных баз на территории страны. Об этом сообщил новый глава военного ведомства арабской республики Мархаф Абу Касра.
В интервью телеканалу Al-Araby он пояснил, что окончательный формат пока неизвестен. Дело в том, что министерство обороны до сих пор не получило от канцелярии президента прямых указаний относительно продолжения сотрудничества с российской. Тем не менее, по словам Абу Касра, контакты с Москвой осуществляются на уровне канцелярии президента при содействии министерства иностранных дел Сирии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказывал мнение, что условия дальнейшей работы российских военных баз в Сирии, их содержания и обеспечения могли бы стать темой предметных переговоров с новым руководством страны, пришедшим к власти после падения режима Башара Асада.
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