Президент Путин: РФ не воспринимает Запад как врага

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Западная цивилизация не воспринимается Россией в качестве врага, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Хочу вновь подчеркнуть - в отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: «кто не с нами, тот против нас» — мы же так не говорим никогда», — произнес президент.Ранее Путин заявлял, что сейчас идет борьба за формирование нового мира. Он подчеркнул, что имеется в виду столкновение принципов государств, а не власть и геополитика.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» создали в 2004 году для взаимодействия российских и зарубежных экспертов.
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