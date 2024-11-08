Трамп после победы не исключил беседу с Путиным

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Дональд Трамп, вновь избранный президент США, сообщил NBC News, что после выборов поговорил примерно с 70 мировыми лидерами, но контакт с президентом России Владимиром Путиным пока не состоялся.
Трамп отметил, что «возможно» свяжется с Путиным, однако не назвал конкретных сроков.
На форуме «Валдай» Владимир Путин подтвердил, что не исключает возможность беседы с Трампом и уточнил, что сам не стал бы первым инициатором звонка. Он пояснил, что руководители западных государств звонили ему практически каждую неделю, пока этот поток не прекратился.
Последний контакт Путина с действующим президентом США Джо Байденом состоялся перед началом военной операции на Украине в феврале 2022 года.
С тех пор связи между администрациями свелись к минимуму, хотя Кремль заявил, что контакты могут быть восстановлены, если возникнет необходимость для достижения целей России.
Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 277 выборщиков, при необходимых 270 для победы. Окончательные итоги выборов еще не утверждены.
Несмотря на напряжённые отношения, Трамп не раз подчёркивал, что у него были «хорошие отношения» с Путиным. В Кремле, в свою очередь, отметили, что в годы президентства Трампа для России не было сделано «ничего хорошего», а ограничения продолжали вводиться.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «положительным моментом» факт существования диалога.
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На форуме «Валдай» Владимир Путин подтвердил, что не исключает возможность беседы с Трампом и уточнил, что сам не стал бы первым инициатором звонка. Он пояснил, что руководители западных государств звонили ему практически каждую неделю, пока этот поток не прекратился.
Последний контакт Путина с действующим президентом США Джо Байденом состоялся перед началом военной операции на Украине в феврале 2022 года.
С тех пор связи между администрациями свелись к минимуму, хотя Кремль заявил, что контакты могут быть восстановлены, если возникнет необходимость для достижения целей России.
Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 277 выборщиков, при необходимых 270 для победы. Окончательные итоги выборов еще не утверждены.
Несмотря на напряжённые отношения, Трамп не раз подчёркивал, что у него были «хорошие отношения» с Путиным. В Кремле, в свою очередь, отметили, что в годы президентства Трампа для России не было сделано «ничего хорошего», а ограничения продолжали вводиться.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «положительным моментом» факт существования диалога.
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Мария Моисеева