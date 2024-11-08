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Трамп после победы не исключил беседу с Путиным

NBC News: Трамп намекнул на возможность переговоров с Путиным
Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Дональд Трамп, вновь избранный президент США, сообщил NBC News, что после выборов поговорил примерно с 70 мировыми лидерами, но контакт с президентом России Владимиром Путиным пока не состоялся.
Трамп отметил, что «возможно» свяжется с Путиным, однако не назвал конкретных сроков.

На форуме «Валдай» Владимир Путин подтвердил, что не исключает возможность беседы с Трампом и уточнил, что сам не стал бы первым инициатором звонка. Он пояснил, что руководители западных государств звонили ему практически каждую неделю, пока этот поток не прекратился.



Последний контакт Путина с действующим президентом США Джо Байденом состоялся перед началом военной операции на Украине в феврале 2022 года.

С тех пор связи между администрациями свелись к минимуму, хотя Кремль заявил, что контакты могут быть восстановлены, если возникнет необходимость для достижения целей России.

Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 277 выборщиков, при необходимых 270 для победы. Окончательные итоги выборов еще не утверждены.

Несмотря на напряжённые отношения, Трамп не раз подчёркивал, что у него были «хорошие отношения» с Путиным. В Кремле, в свою очередь, отметили, что в годы президентства Трампа для России не было сделано «ничего хорошего», а ограничения продолжали вводиться.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «положительным моментом» факт существования диалога.

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Маск резко высказался о канцлере ФРГ из-за развала правящей коалиции
Маск назвал Шольца глупцом на фоне правительственного кризиса в Германии
07 ноября 2024, 23:50

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «глупцом» на фоне развала правящей коалиции и возможных досрочных выборов.
В социальной сети X Маск прокомментировал политическую ситуацию в Германии, заявив об этом после новостей об отставке министра финансов Кристиана Линднера.

«Олаф — глупец», — написал он.
Канцлер Шольц заявил, что был вынужден попросить президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении Линднера, чтобы предотвратить ущерб для страны. Основной причиной стал отказ Линднера поддержать увеличение расходов на Украину и инвестиции в будущее Германии в проекте бюджета на 2025 год.

В ответ на своё увольнение Линднер обвинил Шольца в отсутствии амбиций и критиковал его за попытки приостановить действие «долгового тормоза», ограничивающего новые заимствования для государственного бюджета.

В начале 2025 года Шольц также намерен запросить вотум доверия у бундестага, чтобы провести досрочные выборы в марте.

Лидер оппозиции Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз, предложил канцлеру ускорить процесс и назначить выборы уже в январе.

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Путин заявил о формировании нового мирового порядка
Путин: мы стоим на пороге формирования нового мироустройства
07 ноября 2024, 23:03

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Российский президент Владимир Путин отметил, что мир переживает формирование новой глобальной системы, отличной от прежних моделей, таких как Вестфальская или Ялтинская.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин подчеркнул, что последние двадцать лет были временем значительных и зачастую драматических событий, которые привели к историческим изменениям.

Новые державы заявляют о себе на мировой арене, а народы осознают свои интересы и идентичность с большей ясностью.

«Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что в настоящий момент ведется борьба за формирование нового мира, причем речь идет о столкновении принципов.

По словам Путина, страны всё более настойчиво стремятся к развитию и справедливости, отстаивая свои цели и ценности.

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Президент России Путин поздравил Дональда Трампа с избранием главой США
07 ноября 2024, 22:23

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Новоизбранного президента США Дональда Трампа поздравил с избранием российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа — прим. ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», — произнес глава государства.
Дональда Трампа избрали от республиканцев в минувший вторник, 5 ноября. В январе 2025 года он вступит в должность после инаугурации.

До этого Путин заявлял, что российская сторона не воспринимает Запад как врага. Президент РФ также говорил, что в настоящее время происходит столкновение принципов государств.

При этом, подчеркивал Путин, речь не идет о борьбе за власть и геополитике.

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Политолог Анпилогов: Трамп принудит Москву и Киев к миру
07 ноября 2024, 21:23

Фото: 45office.com

Политолог Алексей Анпилогов выразил уверенность в том, что избранный новый президент США Дональд Трамп принудит Россию и Украину к миру с помощью использования рычага давления, такого, как вопрос оказания военной помощи.
«Трамп в ходе предвыборной гонки говорил, что готов быстро завершить конфликт на Украине. В качестве основного рычага воздействия на обе стороны Трамп упоминал военную помощь. Если Украина заупрямится и откажется заключать мир, политик сократит объёмы военной помощи. Если же Россия выскажет нежелание идти на мирные переговоры, то Трамп, наоборот, увеличит поставки в Киев до такой степени, что вынудит Москву вступить в переговорный процесс», — предположил в беседе с NEWS.ru Анпилогов.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что Украину ожидают новые политические разборки на фоне того, что команда избранного президента США Дональда Трампа занимается разработкой нового плана завершения конфликта между Россией и Украиной.

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Президент Путин: РФ не воспринимает Запад как врага
07 ноября 2024, 20:54

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Западная цивилизация не воспринимается Россией в качестве врага, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Хочу вновь подчеркнуть - в отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: «кто не с нами, тот против нас» — мы же так не говорим никогда», — произнес президент.
Ранее Путин заявлял, что сейчас идет борьба за формирование нового мира. Он подчеркнул, что имеется в виду столкновение принципов государств, а не власть и геополитика.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» создали в 2004 году для взаимодействия российских и зарубежных экспертов.

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Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа
Президент России Путин 7 ноября выступил на пленарном заседании клуба «Валдай»
07 ноября 2024, 20:37

Президент России Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября. Это заседание стало итогом форума, который проходил в Сочи с 4 ноября.
Согласно информации на сайте Кремля, тема заседания — «Прочный мир — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке». Главные заявления президента — в материале «Радио 1».

Заявления Путина 7 ноября на Валдае


Оппоненты России полагали, что нанесут нашей стране нокаутирующий удар, но этого не произошло, заявил глава государства в начале выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Объём карательных мер, применяемых к России, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут нам сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого страна уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода. Однако Россия нужна миру, и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны это изменить», — отметил Путин.
По мнению президента, сейчас наступает момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно ушло.
«За форсирование нового мира развернулась непримиримая борьба. Это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе построить мироздание, которое позволит развиваться всем», – заявил глава российского государства.
Он также вспомнил, как в 1990-е годы один из американских деятелей назвал Россию «тупым оружием в руках США».
«В середине или конце 90-х от одного из тогдашних политических деятелей США прозвучало: теперь мы будем относиться к России не как к побежденному противнику, а как к тупому инструменту в наших руках. Вот этим и руководствовались. Не хватило ни широты взгляда, ни общей культуры, ни политической культуры, понимания того, что происходит и не знания России», – отметил Путин.
Российский лидер добавил, что конфликты значительно осложняют мировое развитие, однако не прерывают его. На месте разрушенных цепочек возникают другие, сохраняющие экономические и социальные связи.

Он также поделился наблюдением, что в политике США и их союзников всё чаще заметен принцип «не доставайся же никому». Путин назвал это очень опасной формулой. Ни о какой гегемонии в новой системе мироустройства речи быть не может. Говоря о внешней политике страны, глава государства также заявил, что России нужен мир. Она никого не хочет учить и навязывать своё мировоззрение.
«Давить на нас бесполезно, а договариваться мы всегда готовы», – сказал российский лидер, завершая выступление.

История клуба «Валдай»


Международный дискуссионный клуб «Валдай» был учреждён в 2004 году и получил своё название в честь озера Валдай, где прошла первая конференция.

На протяжении всего существования клуб собрал более 9 000 участников, среди которых — учёные, исследователи, политические и общественные деятели со всего мира.

В рамках форума рассматриваются вопросы в таких областях, как политология, экономика, история и международные отношения. С момента основания клуба президент России Владимир Путин регулярно обращается к его участникам с выступлениями.

Темы обсуждений на «Валдае» в 2024 году


Конференция нынешнего года нацелена на продвижение не западных концепций для решения глобальных проблем. В числе обсуждаемых тем были многополярность, глобальные альтернативы, включая БРИКС, развитие региона «Большая Евразия», а также перспективы возрождения дипломатии. На конференции выступили около 140 участников из 50 стран.

Заявления на прошлом заседании клуба «Валдай»


В 2022 году на Валдайском форуме, который прошел после начала специальной военной операции, Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом. На уточняющий вопрос о том, можно ли считать СВО гражданской войной, он ответил утвердительно.

В 2023 году президент подчеркнул, что намерен положить конец гегемонии США и Евросоюза. Он отметил, что в мире формируется более мощный блок стран, которые стремятся к своему суверенитету и интересам, но не в ущерб другим.

Прошлогоднее выступление Путина на «Валдае» было охарактеризовано как концептуальное и мировоззренческое и вошло в десятку лучших выступлений года.

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Президент Путин: за формирование нового мира ведется борьба
07 ноября 2024, 20:17

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В настоящее время ведется борьба за формирование нового мира, речь идет о столкновении принципов, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», — пояснил Путин.

Президент подчеркнул, что это не борьба за влияние в геополитическом плане и не схватка за власть.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих политологов, экономистов, историков и экспертов по международным отношениям. Одну из ведущих площадок мира для работы международной и российской политической и интеллектуальной элиты создали в 2004 году.

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Победа Дональда Трампа на выборах увеличила состояние 10 богатейших людей мира на $64 млрд
Bloomberg: победа Трампа принесла $64 млрд 10 богатейшим людям мира
07 ноября 2024, 19:00

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США активы десяти самых богатых людей мира выросли за день на $64 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Наибольшее увеличение капитала показал основатель компании SpaceX Илон Маск. Его состояние выросло на 26,5 млрд долларов и составило 293 млрд долларов. За ним следуют руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон ( $9,88 млрд), основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос ( $7,14 млрд).

Также победа Трампа принесла увеличение капитала создателю Microsoft Биллу Гейтсу, основателям Google Ларри Пейджу и Сергею Брину, главе Berkshire Hathaway Уоррену Баффету.

Как сообщает издание Bloomberg, причиной резкого роста состояния миллиардеров стало увеличение стоимости акций американских компаний.

«Американские финансовые активы, в особенности ценные бумаги и доллар, должны значительно вырасти», — считает главный экономист банка Lombard Odier Сами Чаар.

Однако такое положение не на всех сказалось благоприятно, состояния еще двух богатейших людей мира резко сократились после победы республиканцев на прошедших выборах. Миллиардерами, потерявшими деньги, стали предприниматель Бернар Арно (- $2,85 млрд) и медиамагнат Марк Цукерберг (- $80,9 млн).

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Политолог Мезюхо предрёк Киеву политические разборки на фоне избрания Трампа
07 ноября 2024, 18:44

Фото: iStock/Silent_GOS

Политолог Иван Мезюхо заявил, что Украину ожидают новые политические разборки на фоне того, что команда избранного президента США Дональда Трампа занимается разработкой нового плана завершения конфликта между Россией и Украиной.
Он добавил, что публикации этого плана в различных зарубежных изданиях для Владимира Зеленского сродни «холодному душу».

«Я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать новые политические разборки на Украине в связи с разнообразными инициативами Трампа по военному конфликту и публикациями западных массмедиа на эту тему», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.

А военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что избрание Дональда Трампа президентом США и для России сулит мало хорошего.

«Трампу придётся выстраивать отношения с позиции глобального доминирования США. А раз так, России в такой системе отводится роль «деструктивной силы». Америке выгодно ослаблять Россию, манипулировать ею, заставлять её действовать в интересах США, даже если это вредит самой России. Здесь не так много доброго и хорошего для России», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.

Ранее крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что возможные планы администрации Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине могут стать болезненными для киевского режима.

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#сша
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