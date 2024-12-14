Вооруженные группировки распустят в Сирии

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Сирийское Минобороны распустит все вооруженные группировки в стране, заявил журналистам Syria TV главный оппозиционер Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).
«Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», — прокомментировал он и добавил, что в республике «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».
Перед этим Ахмед аш-Шараа заявлял, что у Российской Федерации имеется возможность наладить отношения с сирийскими гражданами.
В Сирии произошел госпереворот, в результате которого бывший президент республики Башар Асад сбежал в Россию, получив политическое убежище. Политика уже осудили некоторые из его коллег. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который имеет виды на некоторые города Сирии.
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