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Вооруженные группировки распустят в Сирии

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Сирийское Минобороны распустит все вооруженные группировки в стране, заявил журналистам Syria TV главный оппозиционер Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).
«Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», — прокомментировал он и добавил, что в республике «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

Перед этим Ахмед аш-Шараа заявлял, что у Российской Федерации имеется возможность наладить отношения с сирийскими гражданами.



В Сирии произошел госпереворот, в результате которого бывший президент республики Башар Асад сбежал в Россию, получив политическое убежище. Политика уже осудили некоторые из его коллег. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который имеет виды на некоторые города Сирии.

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