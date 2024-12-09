Геополитические выгоды: стало известно, кто извлекает пользу из ухода Асада

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Эксперт в области международных отношений Рустам Вансу заявил, что уход Башара Асада с поста президента Сирии отвечает интересам Израиля, США и Турции, передает ТАСС. По его мнению, это изменение имеет геополитические последствия, влияющие на влияние Ирана, России и других стран в регионе.
Израиль, по мнению Вансу, выигрывает от ослабления Ирана, который поддерживает ряд организаций, включая ХАМАС и «Хезболлах». Утрата коридора Тегеран – Дамаск – Бейрут уменьшает возможности Ирана и снижает поддержку ХАМАС, что позволяет Израилю сосредоточиться на военных задачах.
Для США падение правительства Асада открывает возможность восстановить влияние на Ближнем Востоке, утерянное после вмешательства России в 2015 году.
Ранее выяснилось, что Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии.
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Для США падение правительства Асада открывает возможность восстановить влияние на Ближнем Востоке, утерянное после вмешательства России в 2015 году.
«Падение правительства Башара Асада означает, что влияние России будет сокращено, при этом открывается пространство для США для восстановления своей монополии влияния в регионе. Однако помимо России на Ближнем Востоке все большее влияние оказывает Китай, который может стать серьезным препятствием для США», — пояснил Вансу.Турция также получает выгоды от ухода Асада, включая возможность увеличения влияния в Сирии и реализации планов по возвращению миллионов сирийских беженцев. Кроме того, Анкара может расширить буферную зону на севере Сирии, занятый курдами.
Ранее выяснилось, что Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии.
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Мария Моисеева