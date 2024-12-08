Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Al-Watan: вооружённая сирийская оппозиция ввела в Дамаске комендантский час

Al-Watan: вооружённая сирийская оппозиция ввела в Дамаске комендантский час

Фото: iStock/ Dmitry Belyaev

Фото: iStock/ Dmitry Belyaev

Вооружённая сирийская оппозиция ввела комендантский час в Дамаске, сообщила газета Al-Watan.
«Военное командование вводит комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00 (время совпадает с мск)», — сообщалось в материале издания.

Сроки действия новой меры не указывались.



Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало ситуацию Сирийской Арабской Республике, где пал режим президента Башара Асада, а Дамаск захватили силы вооружённой оппозиции. МИД РФ уточнил, что Россия призывает все вовлечённые стороны отказаться от насилия и решать вопросы передачи власти исключительно политическими методами. Там подчеркнули, что российское государство находится в постоянном контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

В МИД РФ призвали к уважению всех этноконфессиональных сил сирийского общества.

Читайте также:

Пентагон: Американские военные останутся на востоке Сирии

Премьер Сирии аль-Джалали заявил о необходимости проведения свободных выборов

ВС Сирии заявили о продолжении боёв с террористами
#меры
#сирия
#оппозиция
#ограничения
Что говорил Жириновский о будущем Сирии после свержения Асада
Жириновский: Эрдоган хотел свергнуть Асада для возвеличивания Турции
08 декабря 2024, 15:55

Памятник Владимиру Жириновскому (Фото: РИА Новости/Илья Питаалев)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свергнуть Башара Асада, чтобы стать единственным региональным лидером и добиться выполнения интересов Турции.
Такой сценарий предполагал российский политик, основатель и лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, обратили внимание пользователи интернета.

«Турции выгодно выгодно снова стать региональной державой и показать себя сторонницей демократии. Вот она и помогает свежению гигантских режимов», — говорил российский политик.

При этом Жириновский подчёркивал, что одной из главных целей Эрдогана является борьба с ираноязычным курдским народом, из представителей которого состоят многочисленные вооружённые формирования на севере Ирана и Сирии. Подобный сценарий может закончиться прямым вооружённым столкновением с Ираном и началом очередной большой войны на Ближнем Востоке, считал Жириновский.

Читайте также:

Путин инициировал в 2026 году мероприятие к 80-летию Жириновского

«Выборов в США не будет»: когда Жириновский предсказал потоп во Флориде, что станет с Америкой после урагана «Милтон»

В Госдуме объяснили, почему многочисленные «предсказания» Жириновского сбываются
#владимир жириновский
#борьба
#пользователи
#сценарий
#лидер
#лдпр
#турция
#реджеп тайип эрдоган
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кремль опровергает данные Трампа о потерях России в украинском конфликте
08 декабря 2024, 15:33

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Данные избранного президента США Дональда Трампа о потерях России в ходе украинского конфликта отражают позицию Киева и изложены в его трактовке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, реальные цифры потерь не имеют ничего общего с теми, которые привёл Трамп. Потери среди украинских военных кратно превышают количество потерь с российской стороны, подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, продолжение боевых действий такими темпами приведёт к полному истощению украинской армии. Тогда наверняка будет до 18 лет снижен призывной возраст, а также ещё более ужесточатся меры насильственной мобилизации. В целом ситуация для Вооружённых сил Украины складывается катастрофическая, заключил пресс-секретарь президента РФ.

Читайте также:

WP: Встреча Трампа, Макрона и Зеленского могла готовить будущие шаги по Украине

Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня

Telegraph: Украине придётся отказаться от части территорий ради заключения мира
#возраст
#меры
#рф
#трамп
#дмитрий песков
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции
08 декабря 2024, 14:55

Фото: istockphoto/iDymax

Москва с крайней озабоченностью следит за драматическими событиями в Сирии. При этом Россия призывает все вовлечённые стороны отказаться от насилия и решать вопросы передачи власти исключительно политическими методами.
Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел РФ по поводу ситуации в Сирийской Арабской Республике, где пал режим президента Башара Асада, а Дамаск захватили силы вооружённой оппозиции. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация находится в постоянном контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

В МИД РФ призвали к уважению всех этноконфессиональных сил сирийского общества, а также пообещали усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве.

В МИД также заверили, что принимаются все меры для обеспечения безопасности граждан России, находящимся в Сирии. Российские военные базы на территории страны находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет.

Читайте также:

Пентагон: Американские военные останутся на востоке Сирии

Премьер Сирии аль-Джалали заявил о необходимости проведения свободных выборов

ВС Сирии заявили о продолжении боёв с террористами
#военные
#страны
#меры
#мид рф
#режим
#оон
#сирия
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон: Американские военные останутся на востоке Сирии
08 декабря 2024, 13:57

Фото: istockphoto/IherPhoto

Соединённые Штаты сохранят своё военное присутствие в восточных районах Сирии. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро.
Это необходимо исключительно в рамках борьбы с Исламским государством* и нанесению ему военного поражения, передаёт слова чиновника информационное агентство Reuters. Шапиро также призвал все стороны конфликта позаботиться о безопасности мирного населения страны, а также соблюдать нормы международного права. Кроме того, противоборствующим силам следует проработать возможности инклюзивного политического урегулирования.

Ранее премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что граждане страны должны выбрать новое руководство в ходе свободных выборов. Один из лидеров вооружённой оппозиции, захватившей Дамаск, в свою очередь заявил, что государственные учреждения останутся под контролем правительства Сирии до тех пор, пока власть не будет передана официально.

Читайте также:

Премьер Сирии аль-Джалали заявил о необходимости проведения свободных выборов

ВС Сирии заявили о продолжении боёв с террористами

Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ в стране решат новые власти


* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#права
#власть
#страны
#министр
#сирия
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Сирии аль-Джалали заявил о необходимости проведения свободных выборов
08 декабря 2024, 13:40

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Граждане Сирии должны выбрать новое руководство страны в ходе свободных выборов. Об этом заявил оставшийся в захваченном представителями вооружённой оппозиции Дамаске премьер-министр Мохаммад Гази аль-Джалали.
В интервью телеканалу Al-Arabiya он сообщил, что не знает, где сейчас находится президент арабской республики Башар Асад. По словам главы сирийского правительства, в последний раз они встречались накануне, 7 декабря.

Премьер-министр пообещал мирно передать власть в руки тех, кого изберут сирийцы. Он также рассказал, что уже встречался с представителями оппозиции. Они обсуждали, как следует управлять страной в переходный период.

Один из лидеров оппозиции в свою очередь заявил, что государственные учреждения останутся под контролем правительства Сирии до тех пор, пока власть не будет передана официально. По его словам все чиновники должны продолжать работать до момента формирования нового правительства.

Читайте также:

ВС Сирии заявили о продолжении боёв с террористами

Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ в стране решат новые власти

Военкор Котенок: Дамаск пал безо всякого сопротивления
#президент
#власть
#министр
#интервью
#чиновники
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС Сирии заявили о продолжении боёв с террористами
08 декабря 2024, 12:52

Фото: iStock/zabelin

На фоне падения Дамаска ВС Сирии продолжают осуществлять военные операции, направленные против террористов в районах городов Хама, Хомс и Дераа. Об этом сообщалось в заявлении командования армии Сирии, проинформировало Reuters.
Ранее российский военный корреспондент Юрий Котенок объявил, что город Дамаск в Сирии пал, не сопротивляясь. Котенок дал подтверждение информации, что президент Сирии Башар Асад покинул территорию страны.

27 ноября в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление.

6 декабря войска Сирии покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил — раньше они занимали лишь часть провинции.

Сообщалось, что президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиационной катастрофе. Самолёт, в котором, как предполагается, был сирийский лидер, пропал с радаров вскоре после взлёта.

Читайте также:

Ирак и Иран договорились о координации действий вместе с Сирией

США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии — Трамп

Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ в стране решат новые власти
#город
#контроль
#страны
#лидер
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ в стране решат новые власти
08 декабря 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Diy1

Вопрос военного присутствия России в Сирийской Арабской Республике будет решаться новыми властями страны. Об этом заявил остающийся в Дамаске премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли.
Об этом сообщил телеканал Al Arabia. По словам главы сирийского правительства, вместе с ним в захваченной столице остаются несколько министров. Где находятся президент страны Башар Асад и министр обороны, ему неизвестно. Аль-Джаляли также добавил, что уже установил контакт с представителями захватившей Дамаск террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что все государственные учреждения останутся под контролем правительства Сирии до тех пор, пока власть не будет передана официально. По его словам, все чиновники должны продолжать работать до момента формирования нового правительства.

Читайте также:

Байден внимательно следит за событиями в Сирии

Израиль решил закрыть Голанские высоты в связи с событиями в Сирии

Военкор Котенок: Дамаск пал безо всякого сопротивления


* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#президент
#власть
#страны
#министр
#лидер
#чиновники
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден внимательно следит за событиями в Сирии
Белый дом: Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии
08 декабря 2024, 10:49

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Действующий президент США Джозеф Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.
По его словам, глава государства и его советники не перестают наблюдать за ходом событий и поддерживают регулярные контакты с региональными партнёрами. Об этом глава пресс-службы написал в своей социальной сети Х. Накануне вновь избранный президент США Дональд Трамп призвал американских политиков и военных «не вмешиваться» в то, что происходит в Сирии, и позволить ситуации развиваться своим чередом.

Власть в Сирии захвачена протурецкой оппозицией и боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (а также частично курдскими формированиями). На свержение режима Асада ушло 10 дней.

Читайте также:

Al Jazeera: Боевики захватили тюрьму «Сейдная» в Дамаске и выпустили заключённых

Военкор Котенок: Дамаск пал безо всякого сопротивления

США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии — Трамп
#сша
#президент
#дональд трамп
#власть
#джозеф байден
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израиль решил закрыть Голанские высоты в связи с событиями в Сирии
08 декабря 2024, 10:15

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ужесточит ограничения для нескольких городов неподалёку от сирийской границы. Такие меры вызваны захватом Дамаска боевиками-джихадистами и падением режима Башара Асада.
Речь идёт о Голанских высотах — сирийской территории, оккупированной Израилем с 1967 года, сообщает газета The Times of Israel. Все территории, расположенные близ границы, будут объявлены закрытой военной зоной. Гражданские лица не смогут их посещать, в том числе местные фермеры. Вокруг Голанских высот будут установлены блокпосты, движение автомобильного транспорта ограничат.

Кроме того, будут отменены занятия в школах в четырёх друзских деревнях, расположенных неподалёку от границы. Пресс-служба ЦАХАЛ ранее сообщала о переброске в район Голанских высот дополнительных подразделений «в целях укрепления обороны».

Читайте также:

Сирийская армия заявила о капитуляции и падении режима Асада

Асад покинул Сирию из-за вооруженного конфликта

Израиль ударил по погранпереходу на границе Сирии и Ливана, КПП прекратил работу
#движение
#служба
#израиль
#сирия
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате