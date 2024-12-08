Al-Watan: вооружённая сирийская оппозиция ввела в Дамаске комендантский час

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Вооружённая сирийская оппозиция ввела комендантский час в Дамаске, сообщила газета Al-Watan.
«Военное командование вводит комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00 (время совпадает с мск)», — сообщалось в материале издания.
Сроки действия новой меры не указывались.
Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало ситуацию Сирийской Арабской Республике, где пал режим президента Башара Асада, а Дамаск захватили силы вооружённой оппозиции. МИД РФ уточнил, что Россия призывает все вовлечённые стороны отказаться от насилия и решать вопросы передачи власти исключительно политическими методами. Там подчеркнули, что российское государство находится в постоянном контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.
В МИД РФ призвали к уважению всех этноконфессиональных сил сирийского общества.
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