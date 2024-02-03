Новый глава ОБСЕ Борг встретился в Киеве с Зеленским и Кулебой

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Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел и торговли Мальты Ян Борг в ходе своего визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Борг также добавил, что ОБСЕ и он лично будут продолжать оказывать Украине поддержку в решении разнообразных и беспрецедентных проблем, с которыми стране пришлось столкнуться в ходе этого противостояния с Россией.
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Александр Бойцов