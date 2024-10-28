Новый глава парламента Австрии заявил, что не против переговоров с Путиным

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Новоизбранный глава парламента Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что не против проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит телеканал ORF.
Политик назвал вопрос о переговорах с российским лидером «щекотливым». По его словам, он отказался бы выпить бокал вина с Путиным, но согласился бы на проведение серьёзной встречи, в ходе которой смог бы повлиять на урегулирование конфликта на Украине.
На повторный вопрос журналистов о возможных переговорах с президентом России Розенкранц вновь ответил положительно. Он напомнил, что Австрия является нейтральным государством, которое обязано усаживать за стол переговоров конфликтующие стороны.
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Анастасия Чинкова