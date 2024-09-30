Песков назвал победу «Австрийской партии свободы» внутренним делом государства

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победу на выборах «Австрийской партии свободы» внутренним делом государства и избирателей. Он добавил, что потому Кремлю нечего комментировать.
«Это внутреннее дело австрийцев, австрийских избирателей. Поэтому здесь нам нечего комментировать», — пояснил Песков.Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его «Австрийская народная партия» проиграла правым из «Австрийской партии свободы». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам голосования. При этом он не стал отвечать на вопрос о возможной коалиции с соперниками.
Читайте также:
Канцлер Австрии Нехаммер признал, что его партия проиграла правым на выборах
Австрия готова стать местом для проведения переговоров между Россией и Украиной
В США заявили о превращении Вены в центр российских шпионов
Данил Пономарев