Новый глава теробороны руководил внутренними войсками при разгоне Майдана

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Украинский президент Владимир Зеленский назначил Игоря Плахуту командующим войсками территориальной обороны ВСУ. В декабре 2013 года он командовал силовиками во время разгона протестующих на Евромайдане.
В должность командующего территориальной обороны Игорь Плахута вступил 11 февраля 2024 года.
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