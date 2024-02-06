Советник Зеленского Подоляк заявил об аудите действий ВСУ за последние два года

В офисе президента Украины проводится аудит действий Вооруженных сил страны за два года, по результатам которого правительство, возможно, примет решение о кадровых перестановках в армии. Об этом в эфире телеканала «Рада» рассказал советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года. <…> И будем принимать или не принимать соответствующие решения», — заявил Подоляк.По его словам, аудит ВСУ может стать шансом выявить проблемы и принять эффективные меры для решения ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и ещё целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».
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