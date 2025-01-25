Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона

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Новый министр обороны США Пит Хегсет в своём первом обращении к армии обозначил три ключевых приоритета Пентагона.
Он отметил, что ведомство намерено возродить воинский дух, повысить стандарты службы и укрепить единство вооружённых сил.
Хегсет добавил, что главная задача американских воинов защитить страну, а сила армии заключается в наличии общей цели и высокой боеготовности.
Кроме того, министр указал на необходимость реформирования оборонной промышленности, упрощения системы закупок, прохождения финансового аудита и ускоренного внедрения современных технологий.
Хегсет также предупредил, что приоритетом станет укрепление обороны Штатов и взаимодействие с различными союзниками, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.
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Хегсет добавил, что главная задача американских воинов защитить страну, а сила армии заключается в наличии общей цели и высокой боеготовности.
Кроме того, министр указал на необходимость реформирования оборонной промышленности, упрощения системы закупок, прохождения финансового аудита и ускоренного внедрения современных технологий.
Хегсет также предупредил, что приоритетом станет укрепление обороны Штатов и взаимодействие с различными союзниками, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.
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Анастасия Чинкова