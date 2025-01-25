Украина продолжает получать военную помощь от США, несмотря на указ Трампа

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Украина, несмотря на приостановление западных поставок, продолжает получать военную помощь от США по ранее утверждённым программам. Об этом заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, слова которого приводит местное издание «Судебно-юридическая газета».
В минувший вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставлении другим странам помощи в целях развития для оценки соответствия программ американской внешней политике.
Коваленко подчеркнул, что Украина продолжает получать помощь от США в рамках пакетов военной помощи, которые были приняты до вступления в силу указа Трампа.
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