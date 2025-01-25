В команде Трампа произошли первые разногласия

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Неопределённость в вопросе введения пошлин на продукцию из других государств вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.
Отмечается, что глава государства до сих пор не дошёл до вопроса пошлин. По данным источников, бездействие указывает на то, что Трамп пока не решил, каким образом будут облагаться пошлины на продукцию.
В материале издания такой уровень неопределённости связывают с первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным политическим позициям. Так, с одной стороны – политики, выступающие за плавное и адресное введение ограничений с целью избежания роста инфляции, а с другой – те, кто голосует за введение широкомасштабных пошлин.
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Анастасия Чинкова