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В команде Трампа произошли первые разногласия

Politico: в команде Трампа произошли первые разногласия из-за пошлин
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Неопределённость в вопросе введения пошлин на продукцию из других государств вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.


Отмечается, что глава государства до сих пор не дошёл до вопроса пошлин. По данным источников, бездействие указывает на то, что Трамп пока не решил, каким образом будут облагаться пошлины на продукцию.

В материале издания такой уровень неопределённости связывают с первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным политическим позициям. Так, с одной стороны – политики, выступающие за плавное и адресное введение ограничений с целью избежания роста инфляции, а с другой – те, кто голосует за введение широкомасштабных пошлин.

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#указ
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Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона
Хегсет: Пентагон сосредоточится на модернизации войск и сдерживании угроз
25 января 2025, 21:07

Фото: iStock/icholakov

Новый министр обороны США Пит Хегсет в своём первом обращении к армии обозначил три ключевых приоритета Пентагона.
Он отметил, что ведомство намерено возродить воинский дух, повысить стандарты службы и укрепить единство вооружённых сил.

Хегсет добавил, что главная задача американских воинов защитить страну, а сила армии заключается в наличии общей цели и высокой боеготовности.

Кроме того, министр указал на необходимость реформирования оборонной промышленности, упрощения системы закупок, прохождения финансового аудита и ускоренного внедрения современных технологий.

Хегсет также предупредил, что приоритетом станет укрепление обороны Штатов и взаимодействие с различными союзниками, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

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#сша
#пентагон
#министр
#оборона
#политика
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В Белоруссии закончилось досрочное голосование на выборах президента
25 января 2025, 20:58

Фото: iStock/ Derek Brumby

В Белоруссии закончилось досрочное голосование на выборах президента государства. Оно проходило с 21 по 25 января включительно, а избирательные участки были открыты с 12:00 до 19:00 по местному времени (совпадает с Москвой), сообщило агентство ТАСС.
На каждом участке в дни досрочного голосования была спокойная обстановка и наблюдалась хорошая активность людей.

Свой голос за будущего президента Белоруссии досрочно отдавали студенты. Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия был наблюдателем на выборах. Он обратил внимание, что на избирательных участках можно было увидеть очередь из желающих проголосовать.

«Очень хорошая активность. Людей очень много», — отметил Мамука Пипия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что часто завидует достижениям Москвы. Глава республики подчеркнул, что в Москве делается всё масштабно. Такую же работу хотелось бы провести в Минске, но пока на это нет требуемых возможностей.

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#студенты
#президент
#белоруссия
#выборы
#голосование
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«Баба Яга против»: ЦИК Белорусии ответил на заявления БДИПЧ ОБСЕ
ЦИК Белоруссии ответил на критику БДИПЧ ОБСЕ фразой из советского мультфильма
25 января 2025, 18:38

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко описал заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ фразой из советского мультфильма: «Все проголосовали за. А Баба Яга против!».
Об этом он с иронией рассказал журналистам на брифинге. Таким образом глава ЦИК отреагировал на сообщения БДИПЧ ОБСЕ о том, что бюро сожалеет о том, что его наблюдатели не смогут приехать на выбору в Белоруссию. Директор бюро Мария Телалиан ранее заявила, что из-за отсутствия представителей этой структуры избирательный процесс в Белоруссии останется без «независимой оценки».

«Кто эти люди, которые оттуда, за тысячи километров, говорят, что выборы, которые ещё не прошли, являются нелегитимными недействительными?», — с удивлением задал риторический вопрос Карпенко.

Он также выразил недоумение по поводу того, что БДИПЧ ОБСЕ само себя наделяет полномочиями быть главной, если не единственной, структурой по оценке выборов.

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#выборы
#цик
#наблюдатели
#люди
#белоруссия
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Пугачёва собирается бросить элитное жильё на Кипре из-за болезни
25 января 2025, 18:11

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: соцсети)

Алла Пугачёва и её супруг-иноагент Максим Галкин* задумались об отъезде с солнечного Кипра, где сравнительно недавно приобрели элитную недвижимость. Причина заключается в неважном состоянии здоровья бывшей Примадонны.
Пугачёва и Галкин* относительно недавно перебрались из ставшего вдруг беспокойным Израиля на Кипр, напоминает НТВ. Там они поселились в элитном жилом комплексе с собственным СПА, роскошной верандой с видом на море и самой современной техникой. Однако на престижном курорте пара померкших звёзд, похоже, не собирается задерживаться надолго и уже выбирает очередную новую родину.

Судя по слухам, причиной очередного переезда станет состояние здоровья Пугачёвой. Якобы 75-летней певице не подходит слишком жаркий средиземноморский климат на Кипре. По некоторым данным, беглая артистка собирается перебраться на другой остров — Великобританию. Будто бы она надеется, что это будет последняя для неё смена места жительства. Однако, учитывая, с какой лёгкостью Пугачёва меняет локации, сложно рассчитывать, что спокойную старость певица проведёт именно на Туманном Альбионе.

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* Признан иноагентом в РФ
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Фицо: в конституции Словакии закрепят положение о признании только двух гендеров
25 января 2025, 16:21

Роберт Фицо (фото: соцсети)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о планах закрепить в конституции страны положение о признании только двух полов – мужского и женского, чтобы никто не мог объявить себя «вертолётом, кошкой или собакой». Об этом политик сообщил в эфире программы «Субботние диалоги».
Премьер отметил, что аналогичное решение на днях принял президент США Дональд Трамп. Он назвал это возвращением к здравому смыслу.

Указав на рациональный подход Трампа, Фицо призвал Евросоюз также взять с него пример в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

В заключение Фицо подчеркнул, что в Словакии будут только мужчина и женщина.

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#евросоюз
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Журналист Боуз призвал Евросоюз прекратить врать про неудачи России
25 января 2025, 16:06

Фото: iStock/ffikretow

Ирландский журналист Чей Боуз призвал Евросоюз прекратить врать про то, что российская экономика страдает. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что «экономика России серьёзно страдает» и что Евросоюз обладает силой, которая может помочь Украине одержать победу.

Комментируя это заявление, он отметил, что более двух лет назад о том же говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С этого времени Россия заметно продвинулась вперёд, экономика страны выросла, а в этом году Москва уже продала Европе больше энергоносителей, чем в прошлом.

В связи с этим, Боуз призвал перестать врать про неудачи России.

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Венгрия и Турция считают возмутительной атаку Киева на «Турецкий поток»
25 января 2025, 15:58

Фото: istockphoto/iZhenya

Венгрия и Турция считают возмутительным факт военного нападения Киева на газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
После телефонного разговора с с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром он написал в своей социальной сети, что стороны согласились во мнении, что это нападение является «возмутительным и неприемлемым». Сийярто также подчеркнул, что трубопровод должен быть и будет защищён «всеми доступными средствами».

Кроме того, политик указал на недопустимость игнорирования факта удара по «Турецкому потоку» со стороны Евросоюза и прочих международных организаций. По словам венгерского министра, ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности Венгрии и всей Центральной Европы. По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, газопровод играет важнейшую роль в обеспечении природным газом его страны.

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#турция
#евросоюз
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Сенатор Пушков: Финансовая помощь Киеву не является приоритетом для Трампа
25 января 2025, 14:38

Сергей Пушков (Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ)

Решение только что вступившего в должность президента США Дональда Трампа приостановить помощь другим странам говорит о том, что финансовая поддержка Украины не является приоритетом для нового хозяина Белого дома. Такое мнение высказал член Совета Федерации Сергей Пушков.
В своём телеграм-канале он напомнил, что Трамп сделал паузу в оказании помощи другим государствам, приостановив действие соответствующих механизмов на 90 дней. Исключение составили только Израиль и Египет, но не Киев, подчеркнул сенатор. Невоенная помощь через USAID (Агентство США по международному развитию) остановлена н тот же срок.

По словам Пушкова, это «чрезвычайно ясный сигнал» о том, что Трамп собирается самым серьёзным образом пересмотреть схему расходов США за рубежом, а Украина отнюдь не входит в число приоритетов новой американской администрации, в отличие от тех же Израиля и Египта.

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#трамп
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Стало известно, будет ли Трамп баллотироваться на третий срок
Политолог Фельдман: Трампу не дадут баллотироваться на третий президентский срок
25 января 2025, 13:32

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет баллотироваться на третий президентский срок в 2028 году, так как ему не позволят этого сделать ни демократы, ни даже республиканцы. Об этом заявил профессор Академии труда и социальных отношений, политолог Павел Фельдман, напомнив, что к тому моменту американскому лидеру будет уже 82 года.
«Вероятность наделения Трампа законной возможностью баллотироваться на третий срок ничтожно мала. Американцы считают свою Конституцию едва ли не священной, и ни один серьезный политик не осмелится менять двухсотлетний порядок передачи власти. Демократы и старые республиканцы эту идею точно не оценят», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Тем временем американист Малек Дудаков прокомментировал материал Bloomberg о том, что администрация Трампа не собирается принимать участие в восстановлении Украины. В комментарии для RT политолог отметил, что такой исход был очевиден для всех, так как в США сложился острый бюджетный кризис, с которым Трамп будет бороться сокращением дефицита бюджета и госрасходов.
«Плюс к этому Трамп, я думаю, воспринимает в целом украинский конфликт как историю чисто европейскую, поэтому будет перекладывать на европейцев ответственность за разрешение этого украинского кризиса», — добавил политолог.
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#трамп
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