Возврата к прошлым ценностям не будет: Дугин об идеологии Трампа, которая изменит весь мир

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Президент США Дональд Трамп привнесёт в американскую политику настолько существенные перемены, что возвращения к прежним ценностям уже не произойдёт. Об этом сообщил философ, политолог и социолог Александр Дугин в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что ставки настолько высоки, что возвращения в любом случае не произойдёт.
Как минимум половина населения, если не больше, будет просто защищать подходы и идеи Трампа. К тому же, глава государства подобрал довольно молодую команду, которая ещё долго будет находиться в политической среде, отметил Дугин.
Ранее Трамп назвал условие, которое позволит автоматически завершить конфликт на Украине.
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Как минимум половина населения, если не больше, будет просто защищать подходы и идеи Трампа. К тому же, глава государства подобрал довольно молодую команду, которая ещё долго будет находиться в политической среде, отметил Дугин.
Ранее Трамп назвал условие, которое позволит автоматически завершить конфликт на Украине.
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Анастасия Чинкова