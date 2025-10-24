МИД КНР ответил на слова Зеленского о поддержке РФ в проведении СВО

24 октября 2025, 21:12

МИД КНР: Китай стремится к прекращению конфликта на Украине

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Китай нацеливается на прекращение украинского кризиса и намеревается играть конструктивную роль в продвижении его политического урегулирования.





Об этом заявил 24 октября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Его слова приводит агентство ТАСС.





«Китай неустанно стремится к прекращению огня и окончанию боевых действий, выступая за примирение и продвижение диалога», — сообщил дипломат, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Пекин якобы «оказывает России поддержку».

