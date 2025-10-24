МИД КНР ответил на слова Зеленского о поддержке РФ в проведении СВО
МИД КНР: Китай стремится к прекращению конфликта на Украине
Китай нацеливается на прекращение украинского кризиса и намеревается играть конструктивную роль в продвижении его политического урегулирования.
Об этом заявил 24 октября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Его слова приводит агентство ТАСС.
«Китай неустанно стремится к прекращению огня и окончанию боевых действий, выступая за примирение и продвижение диалога», — сообщил дипломат, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Пекин якобы «оказывает России поддержку».Ранее сообщалось, что Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с «особыми просьбами» о помощи. По данным Politico, тема обсуждалась в Вашингтоне в контексте американских планов, находящихся на рассмотрении. Глава киевского режима просил у немецкого политика содействия в укреплении обороноспособности страны.