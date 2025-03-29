Новый премьер Канады Карни выступил против сотрудничества с РФ в Артктике

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Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не будет сотрудничать с Россией в Арктике. Об этом глава государства сказал в ходе брифинга.
«Мы назначили посла (В Арктический совет), чтобы оживить те отношения, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленниками в Арктике, и Россия ни в коей мере не является одной из этих стран», — передает слова Карни РИА Новости.
Напомним, что политик сменил на посту премьер-министра Джастина Трюдо, который ушел в отставку. Экс-премьер оставил свой пост из-за тарифной войны с Вашингтоном. В ходе своего прощального выступления Трюдо не сдержал слез.
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Иван Мусатов