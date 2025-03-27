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Путин заявил об определяющей роли Мурманска для развития Арктики в целом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Об определяющей роли Мурманска в развитии арктического региона заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития российской арктической зоны и ее транспортного коридора.
«Мурманск — это порт приписки атомного ледокольного флота России, он, как известно, играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс, Арктики в целом», — произнес президент.

Международный арктический форум «На Севере — жить!», посвященный 500-летию открытия Северного морского пути, проходит в Мурманске 26-27 марта. Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс» при поддержке кабинета министров России.

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Путин прибыл в Мурманск с рабочим визитом
27 марта 2025, 15:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В четверг, 27 марта, президент России Владимир Путин прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом, передает ТАСС.
Самолет российского президента уже приземлился в Международном аэропорту имени Николая II.

Напомним, в Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом «На Севере - жить!». Мероприятие посвящено 500-летию открытия Северного морского пути.

В последний раз президент посещал Мурманск в июле 2023 года. Тогда он провел совещание по развитию поселков в Арктической зоне РФ.

Ранее Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников Росгвардии с Днём войск национальной гвардии. Он особо отметил тех, кто участвует в спецоперации на Украине. Полную запись поздравления президента можно посмотреть на официальном сайте Кремля.

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Задержанная глава Гагаузии Гуцул обратилась к Путину за помощью
27 марта 2025, 12:40

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала президента России Владимира Путина надавить на власти Молдавии ради ее скорейшего освобождения.
Она обратила внимание, что обращается к российскому лидеру от всего гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям.

«Мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — указано в заявлении Гуцул, опубликованном в ее Telegram-канале.
Она также назвала Путина лидером великой державы, который всегда защищал права гагаузского народа.

Напомним, Гуцул задержали при попытке вылета в Турцию из-за выявленных ограничений на выезд. Сначала ее продержали в аэропорту Кишинева, а после доставили в следственный изолятор.

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Путин принял отставку Куйвашева с должности губернатора Свердловской области
27 марта 2025, 07:33

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по собственному желанию. Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию», — говорится в публикации.

Куйвашев, возглавлявший регион с мая 2012 года, дважды успешно переизбирался на губернаторский пост в 2017 и 2022 годах. За время его правления Свердловская область пережила значительные изменения в экономике и социальной сфере, а также столкнулась с рядом вызовов, требующих оперативного реагирования.

Документ о принятии отставки вступает в силу с момента подписания. Теперь перед новым руководством региона стоят важные задачи, включая развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций и улучшение качества жизни граждан.

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Выяснилось об утечке в сеть личных данных политиков команды Трампа
Der Spiegel: личные данные значимых политиков команды Трампа утекли в Сеть
27 марта 2025, 05:47

Фото: iStock/Dragos Condrea

Личные данные высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа, включая помощника по национальной безопасности Майка Уолтца и главу разведки Тулси Габбард, оказались в открытом доступе в интернете. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на собственное расследование.
Номера телефонов, электронные адреса и пароли, связанные с их аккаунтами, до сих пор используются, что повышает риски кибератак.

Проблемы с информационной безопасностью в США стали особенно заметны после скандала с секретным чатом в мессенджере Signal, где обсуждалась военная операция против йеменских хуситов.

В чат случайно был добавлен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг, что Уолтц объяснил ошибкой: якобы контакт журналиста попал в группу через чужой номер телефона.

Расследование Der Spiegel также указывает на утечки данных шефа Пентагона Пита Хегсета, что подчеркивает системные уязвимости в защите данных американских чиновников.

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Новый посол РФ в США займется упрощением поездок россиян по Америке
Посол Дарчиев пообещал работать над облегчением визовых процедур для россиян
27 марта 2025, 04:24

Фото: iStock/vchal

Новый посол России в США Александр Дарчиев обозначил ключевые направления своей работы, включая возобновление авиасообщения между странами, упрощение визовых процедур для граждан и возвращение конфискованных Вашингтоном российских объектов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявления дипломата по прибытии в США.
Дарчиев отметил, что практическая работа уже набрала темп, который необходимо наращивать, соблюдая принцип строгой взаимности.

Среди приоритетов он выделил не только облегчение условий для сотрудников дипмиссий и рядовых россиян, но и решение сложных вопросов, таких как восстановление прямых авиарейсов. Он также намерен вернуть шесть конфискованных объектов недвижимости, принадлежащих России.

Ранее сообщалось, что США вводят 25-процентные импортные пошлины на все автомобили, произведённые за пределами страны. Трамп объяснил, что мера направлена на защиту американского автопрома и стимулирование локального производства.

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