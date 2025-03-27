Путин заявил об определяющей роли Мурманска для развития Арктики в целом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Об определяющей роли Мурманска в развитии арктического региона заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития российской арктической зоны и ее транспортного коридора.
«Мурманск — это порт приписки атомного ледокольного флота России, он, как известно, играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс, Арктики в целом», — произнес президент.
Международный арктический форум «На Севере — жить!», посвященный 500-летию открытия Северного морского пути, проходит в Мурманске 26-27 марта. Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс» при поддержке кабинета министров России.
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