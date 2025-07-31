Новый президент Польши потребовал от Зеленского изменения подхода к вопросам истории
Новый президент Польши Кароль Навроцкий в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Украины к нерешённым вопросам совместной истории. Об этом будущий пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич написал в соцсети X.
Отмечается, что историческая политика стала ключевой темой обсуждения во время телефонного разговора. Навроцкий заявил, что он, как голос народа, требует изменений в подходе Киева к важным и ранее нерешённым вопросам истории.
При этом Навроцкий подтвердил готовность Польши продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией.
Ранее Навроцкий потребовал от киевских властей разрешения на поиск и эксгумацию жертв Волынской резни, в ходе которой было уничтожено этническое польское гражданское население, проживающее на Западной Украине.
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