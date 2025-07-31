Новый президент Польши потребовал от Зеленского изменения подхода к вопросам истории

31 июля 2025, 21:29

Леськевич: Навроцкий требует от Зеленского изменения похода к вопросам истории

Фото: iStock/Berezko

Новый президент Польши Кароль Навроцкий в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Украины к нерешённым вопросам совместной истории. Об этом будущий пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич написал в соцсети X.