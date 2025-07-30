Премьер Польши Туск: российско-украинский конфликт будет скоро остановлен
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт между Россией и Украиной может быть остановлен в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом премьер не стал называть причины, на которых основывается его прогноз.
«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет остановлен в ближайшее время», — сказал Туск.
Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп дал России 100 дней на прекращение боевых действий на Украине. В противном случае глава страны пригрозил РФ 100-процентными тарифами. Позже Трамп сократил срок и сказал, что у России осталось 10-12 дней.