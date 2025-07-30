Премьер Польши Туск: российско-украинский конфликт будет скоро остановлен

30 июля 2025, 13:30

Фото: iStock/3dmitry

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт между Россией и Украиной может быть остановлен в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.





При этом премьер не стал называть причины, на которых основывается его прогноз.





«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет остановлен в ближайшее время», — сказал Туск.