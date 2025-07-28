Наемник ВСУ из Польши хотел взорвать гранату в плену в ДНР
Наемник ВСУ из Польши пытался взорвать гранату, когда попал в плен в ДНР. Об этом рассказал солдат 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток».
По словам бойца, инцидент случился во время освобождения населенного пункта Зеленый Гай. Российская армия заняла данную деревню 26 июля, о чем сообщило Минобороны РФ.
«На том же Зеленом Гае сам наемник, именно польский, был взят в плен. Наши войска штурмовали дом - он отбивался, как мог. Потом в определенный момент просто прекратил палить из оружия, и наши военные подошли к дому, он, конечно же, сдал оружие, но хотел потянуться за гранатой, но наши военные предотвратили данный момент: вырвали у него эту гранату», — поделился военный с РИА Новости.
Украинская армия сделала Зеленый Гай крупным опорным пунктом, с помощью которого ВСУ прикрывали подступ к границе с Днепропетровской областью. Как рассказали в Минобороны, при его освобождении украинские формирования понесли крупные потери и были вынуждены отступить.