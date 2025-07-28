Наемник ВСУ из Польши хотел взорвать гранату в плену в ДНР

28 июля 2025, 05:27

Фото: iStock/ovbelov

Наемник ВСУ из Польши пытался взорвать гранату, когда попал в плен в ДНР. Об этом рассказал солдат 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток».





По словам бойца, инцидент случился во время освобождения населенного пункта Зеленый Гай. Российская армия заняла данную деревню 26 июля, о чем сообщило Минобороны РФ.





«На том же Зеленом Гае сам наемник, именно польский, был взят в плен. Наши войска штурмовали дом - он отбивался, как мог. Потом в определенный момент просто прекратил палить из оружия, и наши военные подошли к дому, он, конечно же, сдал оружие, но хотел потянуться за гранатой, но наши военные предотвратили данный момент: вырвали у него эту гранату», — поделился военный с РИА Новости.