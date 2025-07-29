В Польше заявили об уменьшении территории страны
Территория Польши уменьшилась впервые с 2022 года. Об этом информирует газета Gazeta.pl со ссылкой на Главное статистическое управление (GUS) республики.
Уточняется, что территория государства сократилась на 68 гектаров. Изменения затронули 11 воеводств. Наибольшее уменьшение территории зафиксировано в Западно-Поморском воеводстве — на 35 гектаров меньше.
Польские власти приняли решение об официальном уменьшении территории государства с целью приведения официальных границ прибрежных зон в соответствие с фактической линией моря. Соответствующие поправки были сделаны на основе данных геодезических исследований.
Ранее Польшу предупредили о ликвидации страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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