В Польше заявили об уменьшении территории страны

29 июля 2025, 08:31

Gazeta.pl: Польша впервые за три года сократилась на 68 гектаров

Фото: iStock/macky_ch

Территория Польши уменьшилась впервые с 2022 года. Об этом информирует газета Gazeta.pl со ссылкой на Главное статистическое управление (GUS) республики.