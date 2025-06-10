Новый раунд переговоров России и США пройдёт в Москве, сообщил посол Дарчиев

10 июня 2025, 21:31

Фото: iStock/vchal

Россия и США приняли предварительное решение перенести переговоры об устранении дипломатических «раздражителей» из Стамбула в свои столицы. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, слова которого приводит ТАСС.