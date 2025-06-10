Новый раунд переговоров России и США пройдёт в Москве, сообщил посол Дарчиев
Россия и США приняли предварительное решение перенести переговоры об устранении дипломатических «раздражителей» из Стамбула в свои столицы. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что это первое интервью посла с начала его работы в Вашингтоне 26 марта.
В ходе беседы дипломат уточнил, что новый раунд российско-американских переговоров состоится в самое длижайшее время в Москве.
Дарчиев также подчеркнул, что до полного восстановления российско-американских отношений ещё очень далеко. К тому же, сам процесс идёт медленно и постоянно тормозится оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства» и представителями Конгресса, где сформировалось устойчивое антироссийское лобби.
Тем не менее, Даричев указал на движение вперёд. 10 апреля во время последнего раунда консультаций было принято предварительное решение об их переносе в свои столицы. Посол подтвердил, что очередная встреча делегаций состоится в скором времени в Москве.
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