Подоляка оценил, как долго протянет украинская армия после прекращения поставок США

10 июня 2025, 13:07

Военэксперт Подоляка: украинская армия может долго протянуть и без поставок США

Фото: iStock/ Haidamac

Украинская армия сможет еще долго продержаться даже в случае прекращения военных поставок из США, заявил военный эксперт Юрий Подоляка на полях Форума будущего 2050.





Со слов Подоляки, в этом случае Вооруженные силы Украины какое-то время смогут рассчитывать на помощь Европы и имеющееся внутреннее производство. Эксперт отметил, что Киев сможет «долго протянуть», так как Европа все же будет поставлять оружие. Однако отсутствие военных поставок из США все же сильно ослабит украинскую армию, подчеркнул Подоляка.





«И все-таки внутреннее производство какое-то есть. Они прекратят сопротивление, если война будет продолжаться, раньше, чем если бы американские поставки были. А говорить об абсолютных величинах не имеет сейчас смысла. Опять же, это зависит от многих факторов», — обратил внимание военный эксперт в беседе с NEWS.ru.