Вассерман раскрыл, как отказ Киева забирать тела бойцов ВСУ повлияет на переговоры
Вассерман: отказ Украины забирать тела бойцов ВСУ не повлияет на переговоры
Срыв обмена телами погибших военнослужащих не окажет влияния на ход переговорного процесса России и Украины. Москва и ранее понимала, что доверять Киеву бессмысленно, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Переговоры крайне редко ведутся для того, чтобы переубедить оппонента. Спор, как правило, ведут для того, чтобы убедить аудиторию. Вот и мы ведём переговоры не в надежде добиться от Украины в нынешнем её состоянии хоть чего-то разумного, а чтобы доказать наблюдателям, прежде всего народам тех государств, чья верхушка нанимает этих террористов, что от Украины ничего разумного ждать нельзя», – отметил политик в беседе с NEWS.ru.Вассерман привёл слова главы российской делегации Владимира Мединского о том, что передача шести тысяч тел бойцов ВСУ Киеву является жестом доброй воли. При этом депутат усомнился в том, что украинская сторона сможет передать России столько же останков.
Парламентарий добавил, что узнать число тел российских бойцов, оказавшихся в «распоряжении нацистов», можно лишь после полной ликвидации «террористической организации Украина».