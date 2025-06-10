Украина может устроить новые теракты на день рождения Трампа

10 июня 2025, 16:53

Военэксперт Стариков: Киев может устроить теракты на день рождения Трампа

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Украина может организовать новые теракты уже на этой неделе. Об этом сообщил военэксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире своего YouTube-канала.