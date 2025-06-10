Украина может устроить новые теракты на день рождения Трампа
Украина может организовать новые теракты уже на этой неделе. Об этом сообщил военэксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире своего YouTube-канала.
Аналитик отметил, что президент США Дональд Трамп сближается со своим российским коллегой Владимиром Путиным и хочет уйти из Европы. Однако Украина попытается удержать его.
Стариков подчеркнул, что на этой неделе отмечается сразу несколько важных дат, к которым Украина может приурочить свои теракты. Так, 12 июля россияне отпразднуют День России, 14 июня в США состоится военный парад и будет отмечать день рождения Трамп, а 15 июля исполняется 72 года председателю КНР Си Цзиньпину.
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