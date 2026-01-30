Трамп объявил чрезвычайное положение в США Трамп из-за «угрозы» со стороны Кубы

30 января 2026, 03:57

Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы нацбезопасности со стороны Кубы

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, сославшись на якобы чрезвычайную угрозу национальной безопасности, исходящую от Кубы. Об этом говорится в тексте указа Трампа, опубликованного администрацией Белого дома в четверг.





Американский лидер заявил, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Также Трамп обозначил, что США могут ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.





«Дополнительная адвалорная ставка пошлины может быть введена на товары, импортируемые в США, которые являются продуктами любого другого государства, которое прямо или косвенно продаёт или иным образом поставляет любую нефть Кубе», — говорится в документе.