Песков: Россия согласилась не наносить удары по Украине до 1 февраля

30 января 2026, 13:16

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.





По словам представителя Кремля, решение связано с созданием благоприятных условий для проведения переговоров. Он подтвердил, что Трамп лично обращался к российскому лидеру с этой просьбой.



Ранее сам американский президент утверждал, что просил Путина не наносить удары по Киеву и ряду других украинских городов. Свою просьбу он объяснил шансом к дипломатическому урегулированию.

