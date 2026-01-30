Песков: Россия согласилась не наносить удары по Украине до 1 февраля
Москва согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, решение связано с созданием благоприятных условий для проведения переговоров. Он подтвердил, что Трамп лично обращался к российскому лидеру с этой просьбой.
Ранее сам американский президент утверждал, что просил Путина не наносить удары по Киеву и ряду других украинских городов. Свою просьбу он объяснил шансом к дипломатическому урегулированию.