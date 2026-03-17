Цена на российскую нефть в Индии достигла максимума с 2022 года
Стоимость нефти Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 доллара за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus Media.
Анлитики издания утверждают, что такая цена на российскую нефть стала максимальной с начала 2022 года. Кроме того, эксперты зафиксировали сокращение скидки на Urals относительно глобального эталонного сорта Brent при поставках в индийские порты. Ее размер снизился до 4,8 за баррель — минимального значения за более чем четыре месяца, передает агентство.
Ранее США ослабили антироссийские санкции, связанные с нефтью. Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что это временная мера из-за нестабильной ситуации на рынке.
