Новый законопроект защитит граждан от навязывания дополнительных платных услуг

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В Госдуме России рассматривается законопроект, направленный на защиту граждан от навязывания дополнительных платных товаров и услуг при дистанционных покупках. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул важность данной инициативы, отметив, что многие россияне сталкиваются с проблемами, связанными с неосознанными тратами при приобретении авиа- и железнодорожных билетов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Анализ показал, что многие потребители не замечают, как им автоматически предлагают дополнительные услуги, такие как страхование или смс-оповещения, что приводит к ненужным расходам. Более того, 43% опрошенных граждан признались, что сталкивались с заменой положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные.
В связи с этим законопроект предлагает ряд мер:
- Продажа дополнительных товаров и услуг будет осуществляться только с согласия потребителя.
- Запрещается навязывание дополнительных услуг до заключения основного договора.
- Исключается автоматическая установка отметок о согласии на покупку дополнительных товаров.
- Граждане получат право отказаться от оплаты навязанных услуг и требовать возврата средств в случае списания.
- Продавцы не смогут формировать условия, предполагающие изначальное согласие на приобретение дополнительных услуг.
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Дарья Осипова