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Новый законопроект защитит граждан от навязывания дополнительных платных услуг

Володин: граждан нужно защитить от заключения договоров на невыгодных условиях
Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В Госдуме России рассматривается законопроект, направленный на защиту граждан от навязывания дополнительных платных товаров и услуг при дистанционных покупках. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул важность данной инициативы, отметив, что многие россияне сталкиваются с проблемами, связанными с неосознанными тратами при приобретении авиа- и железнодорожных билетов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.


Анализ показал, что многие потребители не замечают, как им автоматически предлагают дополнительные услуги, такие как страхование или смс-оповещения, что приводит к ненужным расходам. Более того, 43% опрошенных граждан признались, что сталкивались с заменой положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные.

В связи с этим законопроект предлагает ряд мер:
  1. Продажа дополнительных товаров и услуг будет осуществляться только с согласия потребителя.
  2. Запрещается навязывание дополнительных услуг до заключения основного договора.
  3. Исключается автоматическая установка отметок о согласии на покупку дополнительных товаров.
  4. Граждане получат право отказаться от оплаты навязанных услуг и требовать возврата средств в случае списания.
  5. Продавцы не смогут формировать условия, предполагающие изначальное согласие на приобретение дополнительных услуг.
Данные меры направлены на защиту граждан от ненужных трат, манипуляций и потенциальных угроз со стороны продавцов.

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#законопроект
#смс
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#володин
Посол в Москве Гальперин: россияне стали возвращаться из Израиля в РФ
28 января 2025, 02:13

Фото: iStock/butenkow

По словам посла Израиля в Москве Симоны Гальперин, уехавшие из страны россияне в последнее время стали возвращаться в РФ. Этим она поделилась с ТАСС.
«Да, такое есть, — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — То есть люди оформляют гражданство, некоторые приезжают в Израиль на какое-то время. Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь», — заявила Гальперин.

Также дипломат отметила, что многие продолжают жить между двумя странами. Так как Израиль позволять иметь своим гражданам несколько гражданств, такой образ жизни не является проблематичным.

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Путин высказался о показателе бедности в России

В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США
#гражданство
#работа
#израиль
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#дипломат
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Путин высказался о показателе бедности в России
Путин заявил, что показатель бедности в России удовлетворительный
27 января 2025, 21:14

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Уровень российского показателя бедности удовлетворительный, заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло — это хорошо», — произнес президент.
Беглов уточнил, что в Петербурге число бедных людей сократилось на треть.

Перед этим сообщалось, что Путина удивила средняя зарплата в Москве. Российский лидер считает, что сумма порядка 160 тысяч рублей слишком мала.

Таким образом Путин усомнился в словах московского градоначальника Сергея Собянина о средней зарплате в 140-160 тысяч рублей.

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#мир
#россия
#владимир путин
#новости
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В Индии высказались о вещании RT в стране
Посол Индии Кумар: вещание RT демонстрирует свободу прессы в стране
27 января 2025, 18:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что вещание RT в стране и его доступность демонстрирует, что Нью-Дели придерживается принципов свободы прессы. Он подчеркнул, что позиция Индии заключается в представлении разных точек зрения.
В эксклюзивном интервью RT ко Дню Республики посол отметил, что страна считает важным свободное выражение самых разных позиций и отсутствие ограничений в этой сфере.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил команде телеканала RT правительственную премию за отстаивание интересов России в информационной борьбе, поддержку СВО и популяризацию контрактной службы в ВС РФ. Председатель правительства подчеркнул, что телеканал сохраняет свою популярность у зрителей вопреки блокировкам в западных странах.

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В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США
NYP: В Калифорнии стартовал сбор подписей за выход из США
27 января 2025, 18:03

Фото: iStock/Muhammad Zulkifal

Калифорния захотела выйти из состава Соединенных Штатов. Об этом информирует The New York Post.
После того, как данную петицию зарегистрировали, в Калифорнии начался сбор подписей за выход штата из состава США. Согласно информации издания, если соответствующую инициативу поддержат, то она появится в голосовании через три года.

Уточняется, что для выдвижения инициативы необходимо собрать более 50% подписей от общего числа избирателей.

Напомним, на выборах главы американского государства 5 ноября, на которых одержал победу Дональд Трамп, Калифорния поддержала бывшего вице-президента Камалу Харрис.

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#сша
#трамп
#выборы
#голосование
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Путин: снятие блокады Ленинграда является важнейшим рубежом борьбы с нацистами
27 января 2025, 17:46

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Снятие блокады Ленинграда является важнейшим рубежом борьбы с нацистами, заявил глава государства Владимир Путин. Российский лидер почтил память защитников и жителей города.
«Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага - той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты», — сказал Путин в рамках концерта «Ленинградская Победа».
Ранее сообщалось, что в Московской области получили единовременную выплату свыше 500 блокадников. Данные предоставили в Минсоцразвития МО. Там уточнили, что выплаты были произведены автоматически.

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Мог заполучить любую, а мечтал лишь об одной: секс-скандалы, домогательства и порнозвезды Дональда Трампа
27 января 2025, 15:52

Дональд Трамп (Фото whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп, известен не только своей политической карьерой, но и личной жизнью. Он был женат трижды, причем две его жены — славянки. У Трампа пятеро детей и десять внуков.
Его жизнь сопровождается несколькими секс-скандалами, включая громкий случай с порнозвездой, который едва не привел к уголовному преследованию.

Также существует множество слухов о его романах с известными женщинами, оставляющих публику в догадках и спекуляциях. Какие дамы были в жизни Дональда Трампа — в материале «Радио 1».

Первая жена

Ивана Мари Зельничкова, первая жена Дональда Трампа, родом из Чехословакии, утверждает, что в 1972 году была в запасном составе олимпийской сборной по фигурному катанию, однако подтверждений этому так и не найдено.

В 1970-х она переехала в Канаду, а затем в США, где начала успешную карьеру модели. Именно в Штатах Ивана встретила Трампа.

Ивана стала не только супругой, но и правой рукой Трампа в бизнесе, руководя проектами таких масштабов, как казино Taj Mahal и небоскреб Трамп-Тауэр. За свои достижения она была удостоена звания «Отельер года» в 1990 году за реконструкцию «Плазы» на Манхэттене. У пары родились трое детей: Эрик, Дональд-младший и Иванка.

Однако их брак оказался под угрозой из-за слухов о неверности Трампа с Марлой Мэйплс, что вскоре подтвердилось. После развода Ивана получила 25 миллионов долларов с условием молчания о похождениях экс-супруга. Эти средства она вложила в бизнес по продаже предметов роскоши через телемагазин.

Секс с порнозвездами, связи с РФ, штурм Капитолия, судимости и налоговые махинации: грязные скандалы Трампа и чем он еще удивит мир
Секс с порнозвездами, связи с РФ, штурм Капитолия, судимости и налоговые махинации: грязные скандалы Трампа и чем он еще удивит мир

Марла Мейплс

На момент знакомства с Дональдом Трампом Марле Мэйплс было всего 20 лет, их роман развивался на глазах у миллионов, будучи запечатленным на обложках газет и журналов. Пара расписалась только через два месяца после рождения дочери Тиффани. Это решение стало следствием трагических событий 1993 года — массового убийства на железной дороге Лонг-Айленда.

«Я понял, что жизнь коротка, и я хочу сделать это сейчас», — признался Трамп.

Несмотря на совместную жизнь, отношения Трампа и Мэйплс были омрачены различиями в образе жизни: Марла придерживалась вегетарианской диеты и увлекалась йогой, тогда как Трамп был ярым поклонником фастфуда. Часто отец и дочь тайком сбегали в кондитерскую, чтобы насладиться сладостями, которых не хватало в доме.

Судя по всему, Трамп не пожалел о расставании с Марлой, ведь его любовь к фастфуду, особенно к крылышкам из KFC, говорит о многом. В то же время Марла, несмотря на разрыв, в свои 61 год может похвастаться безупречной фигурой.

Селина Миделфарт

Когда Дональду Трампу исполнилось 52 года, он начал отношения с 25-летней Селин Миделфарт, бывшей девушкой норвежского принца Хокона и успешной финансисткой. Однако этот роман оказался недолговечным, ключевым моментом в их отношениях стала Неделя моды в Нью-Йорке в сентябре 1998 года.

На одной из вечеринок в клубе Kit Kat Club, Селин, отлучившись в дамскую комнату, оставила Трампа без присмотра. В это время он заметил очаровательную словенскую модель Меланию Кнаусс, которая впоследствии стала его супругой.

Селин обрела счастье с норвежским нефтегазовым магнатом Тором Олавом Тремом и сейчас живет в лондонском районе Челси, где воспитывает сына, родившегося в 2011 году, и продолжает заниматься инвестициями.

В России продаются «доллары» с превращающимся в Путина Трампом
В России продаются «доллары» с превращающимся в Путина Трампом

Мелания Кнаусс

Будущая первая леди США училась на дизайнера в университете Любляны, но ее судьба сложилась совсем иначе. Она выиграла местный конкурс красоты, что открыло ей двери в успешную модельную карьеру на Западе. Мелания быстро попала в круг престижных мероприятий и начала знакомиться с состоятельными мужчинами, которые были очарованы ее красотой и фигурой.

Известно, что она строго следила за своей физической формой: использовала утяжелители для ног, ежедневно употребляла до семи видов овощей и фруктов и пила много воды.

В результате Трамп обратил на нее внимание и даже помог ей получить американскую визу. Когда они поженились, а Дональд стал президентом США, Мелания стала первой американской леди, родившейся не в Соединенных Штатах.

Джессика Дрейк

Следует отметить, что на протяжении многих лет десятки женщин обвиняли Трампа в домогательствах, но имя Дрейк появлялось в новостях чаще других.

Джессика работала в порноиндустрии и познакомилась с политиком в 2006 году на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. По ее словам, Трамп пригласил ее в свой номер отеля, но она пришла туда с подругой. В номере политик начал «целовать и обнимать» девушек. После их ухода Джессике позвонили представители Трампа с предложением повторить встречу, но уже за десять тысяч долларов. Представители Трампа отрицают правдивость этого рассказа.

«Звал Трампа нацистом, а сам оказался педофилом»: Популярного «анти-трамп» карикатуриста арестовали за сотни детских порно
«Звал Трампа нацистом, а сам оказался педофилом»: Популярного «анти-трамп» карикатуриста арестовали за сотни детских порно

Карен МакДугал

Связь между Дональдом Трампом и моделью Карен МакДугал стала известна во время его президентской гонки. Они встретились на вечеринке, где Трамп, будучи женатым на Мелании, пригласил ее к себе.

После интимной встречи он предложил ей деньги, но она отказалась, отметив, что он назвал ее «особенной». Узнав о других его романах, МакДугал расстроилась и разорвала отношения. Ей предложили деньги за молчание и она согласилась, но позже рассказала о своих переживаниях. Несмотря на эти скандалы, Трамп был избран президентом США.

Трамп заявил, что Мексика «пришла в восторг» от переименования Мексиканского залива
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Леди Диана Спенсер

Отдельного упоминания заслуживает предмет обожания Дональда Трампа. Несмотря на то что в его жизни было множество моделей, и он мог заполучить любую благодаря своему богатству, он мечтал лишь об одной — принцессе Диане.

«У нее была потрясающая кожа и дикий характер, но это уже детали... Диана — мое единственное поражение на женском фронте», — говорил он о ней.

После развода с принцем Чарльзом в 1996 году Трамп не упустил возможности и начал буквально осыпать Диану дорогими букетами цветов. Однако такое внимание ей не нравилось, она испытывала страх перед настойчивым ухажером. Об этом позднее рассказала ее близкая подруга Селена Скотт.

«Трамп явно воспринимал Диану как идеальную женщину. У нее сложилось ощущение, что он ее преследует», — делилась Скотт в интервью с журналистами.

В итоге у них ничего не вышло.

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#отношения
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Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
27 января 2025, 12:16

Слева направо: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — сказано в тексте.
Путин уверен, что страны продолжат общую работу по многоплановому сотрудничеству союзных государств. Будут продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы.

Путин резюмировал, что ждет Лукашенко в Москве в скором времени. Перед этим стало известно, что Лукашенко, по предварительным данным, набрал 86,82% голосов избирателей. Выборы состоялись в минувшее воскресенье, 26 января.

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В Белоруссии избрали президента: как проходили выборы 2025, заявления Лукашенко и реакция Запада
27 января 2025, 11:37

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Основной день выборов в Беларуси прошел 26 января 2025 года. В 08:00 по всей стране открылись 5325 избирательных участков. С самого утра тысячи граждан пришли, чтобы выразить свою позицию и проголосовать. Как проходило голосование и каковы его итоги расскажет «Радио 1».

Как прошли президентские выборы в Белоруссии 2025


С 21 по 25 января в стране проходило досрочное голосование на предстоящих президентских выборах. Явка избирателей составила 41,81%, что почти совпадает с результатом 2020 года — 41,7%. В том году в общем голосовании участвовали 84,3% избирателей. В этом году списки избирателей насчитывают более 6,9 миллиона человек.

Основной день выборов состоялся 26 января.


Кто победил на выборах в Белоруссии


Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы государства.


Сколько голосов набрал Александр Лукашенко


Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, он получил поддержку 86,82% избирателей. Таким образом, Лукашенко значительно опередил своих соперников, имея более чем двадцатикратный перевес.


Кто был конкурентом Лукашенко и сколько голосов они набрали


В борьбе за президентское кресло в Беларуси участвовали пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков и депутат Минского городского Совета Александр Хижняк.

Против всех проголосовали 3,6% граждан. На третьем месте оказался Сергей Сыранков с 3,21%. Остальные кандидаты — Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — получили 2,02%, 1,86% и 1,74% голосов соответственно.


«Я вам обещаю»: Лукашенко высказался о своей власти в Белоруссии
«Я вам обещаю»: Лукашенко высказался о своей власти в Белоруссии

Реакция мира на выборы в Белоруссии


Западные страны выразили критику в адрес Беларуси, недовольные ее суверенитетом. Однако действующий президент отметил, что выборы проводятся в интересах народа.

«Признаете вы эти выборы в Евросоюзе или нет — это ваше дело. Мне все равно, признаете вы наши выборы или нет. Главное, чтобы белорусы их признали, и чтобы они завершились так же спокойно, как и начались», — заявил он на пресс-конференции для иностранных и белорусских журналистов после голосования.

В комментарии по поводу отсутствия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента, Лукашенко отметил, что эта организация просто не проявила желания приехать.

«Вы просто не хотели приезжать. Мы никому не запрещали въезд в Беларусь», — подчеркнул президент.

Тем не менее, в Беларусь прибыли наблюдатели из 52 стран для мониторинга президентских выборов. Среди них представители 17 европейских стран, 16 стран Азии, девяти стран СНГ, семи стран Африки, а также двух государств Латинской Америки и одной страны Северной Америки.


Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Лукашенко проголосовал на выборах президента


Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси около 11:00 на участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. В интервью журналистам он отметил: «Если вы хотите спросить, за кого, должен честно признаться — за всех». Лукашенко также поделился, что не планировал участвовать в выборах в этом году.

«Я не хотел идти на эти выборы. Сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, я чувствую себя не в своей тарелке, как будто никого нет», — сказал он.

На выборы он пришел со своей собакой, белым померанским шпицем по имени Умка.


Заявления Лукашенко на президентских выборах в Беларуси 2025


После голосования Александр Лукашенко поделился с журналистами успехами Беларуси в области импортозамещения. В интервью корреспонденту «Известий» он отметил, что республика добивается значительных результатов в этой сфере.

«Мы — машиностроительная страна. <…> Поэтому процесс идет активно, и мы уже достигли уровня импортозамещения», — подчеркнул президент.


Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах


Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — говорится в послании российского лидера.

Путин выразил уверенность в том, что Москва и Минск продолжат совместные усилия по углублению многогранного российско-белорусского сотрудничества, улучшению работы институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов в евразийском регионе. Он также пожелал своему белорусскому коллеге новых успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.

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МИД Польши выразил разочарование результатами выборов президента Белоруссии
27 января 2025, 09:24

Фото: iStock/macky_ch

МИД Польши выразил разочарование результатами президентских выборов в Белоруссии, прошедших в воскресенье. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что действующий президент Александр Лукашенко получил 87,6% голосов. В заявлении польского внешнеполитического ведомства сообщается, что выборы состоялись в условиях нарушения демократических процедур, отсутствия независимых кандидатов и репрессий против политических оппонентов.

Польша призывает белорусские власти к проведению свободных и демократических выборов, подчеркивая необходимость освобождения политических заключенных и защиты гражданских прав.

В воскресенье Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что на выборах президента страны не было зафиксировано серьезных нарушений правопорядка, обстановка находится под контролем. Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко также отметил, что в день голосования не поступило никаких жалоб от граждан и не было замечено злостных правонарушений.

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#выборы
#президент
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