Песков раскрыл, когда пройдет следующая прямая линия с Владимиром Путиным
В 2025 году президент России Владимир Путин проведет прямую линию. Мероприятие объединят с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Он указал, что она намечена на декабрь. Это даст возможность гражданам задать вопросы и получить ответы от главы государства. Формат общения с населением стал традицией с 2001 года, когда состоялась первая прямая линия. Последняя прошла в 2024 году, Путин отвечал на вопросы более четырех часов.
Ранее президент подписал указ, который изменит поставки военной формы для вооруженных сил РФ. С 1 января 2026 года российские военные будут получать вещевое имущество только от отечественных производителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
