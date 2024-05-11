Новым послом Финляндии в РФ станет Марья Лиивала

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Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала, об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в интервью для ТАСС.
«Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение», — объяснил собеседник агентства.
Беляев также заявил, что Лиивала уже работала в финском дипломатическом представительстве в российской столице. По его словам, она активно содействует развитию крепких взаимовыгодных финско-российских отношений.
Представитель российского иностранного ведомства назвал Лиивалу опытным и высокопрофессиональным специалистом.
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