Новым президентом Финляндии стал Александер Стубб

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Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии.
Ранее Стубб занимал должность министра иностранных дел, а также премьер-министра Финляндии.
Торжественная церемония вступления Стубба в должность главы Финляндии транслировалась в прямом эфире финского телевидения.
Напомним, Стубб стал 13-м президентом Финляндии. Его предшественник Саули Ниинистё занимал эту должность дважды, начиная с 2012 года.
Напомним, сухопутная граница Финляндии и России простирается на 1271,8 километров. При этом, 4 апреля 2023 года Хельсинки вступили в состав Североатлантического альянса.
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Торжественная церемония вступления Стубба в должность главы Финляндии транслировалась в прямом эфире финского телевидения.
Напомним, сухопутная граница Финляндии и России простирается на 1271,8 километров. При этом, 4 апреля 2023 года Хельсинки вступили в состав Североатлантического альянса.
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Евгения Парфентьева