Новым президентом Финляндии стал Александер Стубб

Симоньян обнародовала разговор офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту

Немецкие офицеры обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе, — заявил один из участников разговора.

«А сколько ракет на это уйдет? Может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», - заявил один из военных.





Инспектор ВВС бундесвера Грефе допустил передачу ВСУ ста ракет Taurus

Шольц исключил участие Германии в конфликте на Украине





Маргарита Симоньян заявила, что разговор между немецкими военными состоялся 19 февраля. На записи разговора слышно, как офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Длительность разговора превысила 40 минут. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Немецкие военные рассуждали о том, каким лучше орудием нанести удар по российским объектам. Один из участников разговора заявил, что для совершения атак можно применить ракеты Taurus, если использовать для запусков французский истребитель Dassault Rafale.Участники обсуждения готовящегося террористического акта также выразили сомнения в том, хватит ли 10 ракет для уничтожения объекта.Немецкие офицеры допустили возможность передачи Украине спутниковых снимков и координат российских целей с точностью до трех метров. Инспектор ВВС бундесвера Грефе также заявил, что ракеты Taurus могут быть поставлены Киеву в количестве ста штук, однако получить ВСУ их смогут не ранее, чем через восемь месяцев.При этом немецкие офицеры подчеркивают, что отправка такого вида вооружения не изменит ход СВО.Германия не является участником конфликта на Украине, об этом прежде заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заверил, что армия страны не будет принимать участие в военных действиях на Украине. Примечательно, что разговор между немецкими офицерами состоялся в тот день, когда канцлер ФРГ сделал это заявление, обратила внимание Симоньян.









Захарова прокомментировала аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ

«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели», - возмутилась дипломат.

Медведев заявил, что немцы вновь превратились в заклятых врагов России

«Всё-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности», - написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза.