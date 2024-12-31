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Новогоднее обращение Владимира Путина стало одним из самых коротких

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин из Кремля обратился к жителям страны с традиционным новогодним поздравлением. В этом году его выступление дилтся 3 минуты 35 секунд.


Первыми поздравительную речь главы государства услышали жители Камчатки и Чукотки, где Новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве. Нынешнее предпраздничное выступление Путина стало одним из самых коротких за всё время его президентства.

Длительность новогоднего обращения президента к согражданам не является постоянной величиной варьируется год от года. Рекордным по продолжительности стало выступление в 2022 году, записанное в штабе Южного военного округа среди бойцов-участников СВО. Оно продолжалось около девяти минут. Самым коротким стало поздравление россиян с Новым 2006-м годом — чуть более двух минут.

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SHOT: Депутат Милонов на новогодних каникулах отправится по борделям
31 декабря 2024, 17:21

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Народные избранники по-разному планируют встречать Новый год и проводить каникулы. Например, депутат Государственной думы Виталий Милонов уже в первых числах января отправится в рейды по борделям вейп-шопам.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, который опросил парламентариев на предмет их планов на новогодние праздники. Милонов всерьёз намеревается добиться закрытия подпольных борделей магазинов, торгующих вейпами электронными сигаретами. Именно с этой целью он собирается устроить рейды по этим точкам. Что касается новогоднего стола, то депутат планирует лакомиться за ним нормандскими блюдами из лосося.

Председатель думского комитета по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий поделился с корреспондентом телеграм-канала, что предпочитает на новогоднем столе простые блюда, типа котлеты с картофельным пюре. На долгих празднчных выходных он отправится на новые российские территории.

Нина Останина рассказала, что очень любит сама накрывать и украшать новогодний стол, что сделает и в этом году. Конечно, обязательно будет вместе с близким смотреть новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.

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Рютте обещал срочно рассмотреть предложение о военных патрулях в Балтийском море
31 декабря 2024, 15:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал в срочном порядке рассмотреть предложение Польши о военных патрулях в Балтийском море. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в своём выступлении, транслировавшемся телеканалом TVP Info.
27 декабря Рютте сообщил, что НАТО планирует увеличить военное присутствие в Балтике. Это связано с инцидентами на подводных энергетических кабелях между Эстонией и Финляндией, а также с кабелями, соединяющими Германию с Финляндией и Швецию с Литвой. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила в произошедшем танкер, перевозивший российскую нефть, и пообещала ввести санкции против него. Заявление она сделала, не дождавшись результатов расследования.

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#ес
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Путин из Кремля поздравил сограждан с Новым годом
31 декабря 2024, 15:54

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением. Первым обращение главы государства увидели услышали жители Камчатки и Чукотки.
В этих дальних регионах Новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве. Незадолго до полуночи по местному времени новогоднее обращение президента по очереди увидят жители всех часовых поясов страны. Позже всех — в Калининграде, через час после Москвы.

Владимир Путин почти всегда поздравляет сограждан из Кремля, но бывают исключения. Например, в 2022 году — в год начала специальной военной операции — глава государства обращался к россиянам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении бойцов СВО.

31 декабря 2013 года российский лидер поздравлял свой народ из Хабаровска, где он встречался с людьми, пострадавшими от наводнения. Причём жители Камчатки увидели поздравление, записанное ранее в Кремле, а во всех остальных регионах транслировалась уже запись, сделанная в Хабаровске.

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Италия направит 13 миллиардов евро на поддержку украинской энергетики
31 декабря 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Vera_Petrunina

Италия намерена выделить 13 миллиардов евро на поддержку энергетической системы Украины. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел государства на Апеннинском полуострове.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте итальянского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что средства в указанном объёме будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины по рекомендации министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В министерстве отметили, что выделение этих денег является важным шагом в ряде мер, принимаемых для восстановления энергетических объектов и инфраструктуры, повреждённых либо полностью уничтоженных в ходе боевых действий. В публикации МИД обращается внимание на то, что таким образом подтвердила своё намерение и далее поддерживать энергетику Украины.

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#италия
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Греция не может передать оружие ВСУ без согласия России, заявил посол Маслов
31 декабря 2024, 14:51

Фото: iStock/maksicfoto

Власти Греции не могут передать вооружение ВСУ без согласия со стороны России. Об этом сообщил посол РФ в стране Андрей Маслов в беседе с изданием militaire.gr.
Он напомнил о подписании в 1995 и 2013 годах межправительственных соглашений между Россией и Грецией о военно-техническом сотрудничестве. Из документов следует, что передача оружия третьей стороне без письменного согласия России. Это является не политическим, а международно-правовым обязательством Греции, которое необходимо соблюдать.

Посол отметил, что Греция многие годы усиливала собственную оборону за счёт российского вооружения. Теперь же для оправдания их передачи украинским войскам правительство страны утверждает якобы о наличии проблем с техобслуживанием, в чём обвиняет российскую сторону.

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#поставки
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Журналист рассказал о подготовке обращения Ельцина об отставке
Журналист Феклистов: обращение Ельцина об отставке было строго засекречено
31 декабря 2024, 14:23

Борис Ельцин и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Подготовка обращения Бориса Ельцина об отставке с поста президента России была строго засекречена. Об этом сообщил журналист, фотокорреспондент Юрий Феклистов, проработавший с экс-главой государства более 10 лет, в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что подготовка обращения была очень секретной операцией, чтобы избежать утечки информации. Как правило новогоднее обращение записывается заранее, за два-три дня в Кремле. Специалисты выставляют свет, различное оборудование, после чего производятся съёмки, в которых нет никакой секретности. Обращение Ельцина, напротив, снималось в условиях секретности и в дневное время.

Журналист признался в беседе с агентством, что решение Ельцина об отставке стало неожиданным, а от слов президента у него пошли мурашки по коже.

Также Феклистов отметил, что в этот день жена главы государства Наина Ельцина плакала от счастья, поскольку с её мужа наконец-то свалился груз.

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#обращения
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Си Цзиньпин: Китай и Россия стабильно следуют по пути отказа от конфронтации
31 декабря 2024, 14:08

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин готов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным работать над укреплением развитием отношений двух стран. Об этом заявил сам китайский лидер.
В своём новогоднем поздравительном послании главе российского государства он отметил, что в непростых современных условиях ускоряющихся глобальных изменений Китайская Народная Республика и Российская Федерация традиционно и неуклонно движутся по самому разумному пути — пути отказа от конфронтации. Слова председателя КНР приводит информационное агентство Xinhua.

Си Цзиньпин также напомнил, что в уходящем году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических связей между Россией и Китаем. Он подчеркнул, что за эти годы отношения между двумя странами упрочились и стали более зрелыми и стабильными.

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Маск после выборов в США перебрался жить в поместье Трампа
NYT: Маск после выборов живет в арендованном коттедже в поместье Трампа
31 декабря 2024, 13:57

Фото: iStock/rarrarorro

Американский бизнесмен Илон Маск после президентских выборов в США живет в арендованном у избранного президента страны Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает газета The New York Times.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп шутил, что не может «отделаться» от Маска, настолько миллиардеру пришлась по душе резиденция политика Мар-а-Лаго. При этом окружение Трампа якобы недовольно поведением Маска, который ведёт себя, как сопрезидент.

Отмечается, что после избрания Трампа президентом Маск арендовал коттедж в его поместье за две тысячи долларов за ночь. Переехал предприниматель туда примерно в день выборов.

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Бывший министр финансов Германии Лафонтен: Украина погрязла в коррупции олигархов
31 декабря 2024, 13:49

Фото: iStock/ Atstock Productions

Бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что на Украине управляют коррумпированные олигархи и напрочь отсутствует демократия. Об этом он сообщил в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«На Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», — обратил внимание бывший министр финансов Германии.

Оскар Лафонтен уточнил, что независимые партии и средства массовой информации на Украине запрещены, а на формирование демократии и независимости в стране уйдет много времени.

Ранее американский миллиардер Илон Маск присудил главе киевского режима Владимиру Зеленскому чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен». Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву.

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