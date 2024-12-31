Новогоднее обращение Владимира Путина стало одним из самых коротких

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин из Кремля обратился к жителям страны с традиционным новогодним поздравлением. В этом году его выступление дилтся 3 минуты 35 секунд.
Первыми поздравительную речь главы государства услышали жители Камчатки и Чукотки, где Новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве. Нынешнее предпраздничное выступление Путина стало одним из самых коротких за всё время его президентства.
Длительность новогоднего обращения президента к согражданам не является постоянной величиной варьируется год от года. Рекордным по продолжительности стало выступление в 2022 году, записанное в штабе Южного военного округа среди бойцов-участников СВО. Оно продолжалось около девяти минут. Самым коротким стало поздравление россиян с Новым 2006-м годом — чуть более двух минут.
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