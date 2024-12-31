Президент РФ поручил ускорить развитие беспилотной авиации

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Глава Российской Федерации дал поручение правительству страны обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации, чтобы достичь технологического лидерства.
Во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам также подчеркивалось, что нужно обратить пристальное внимание на показатели, которые характеризуют объёмы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а ещё на «необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры» в субъектах государства.
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому мигранты-нелегалы обязаны покинуть Россию до 30 апреля 2025 года, либо их статус должен быть урегулирован.
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Во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам также подчеркивалось, что нужно обратить пристальное внимание на показатели, которые характеризуют объёмы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а ещё на «необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры» в субъектах государства.
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому мигранты-нелегалы обязаны покинуть Россию до 30 апреля 2025 года, либо их статус должен быть урегулирован.
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Ольга Енгалычева